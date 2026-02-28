אל על: "עדיפות ללקוחות בטיסות חילוץ" - מכירת כרטיסים הוקפאה

על רקע המצב הביטחוני המורכב והמגבלות על המרחב האווירי, פרסמה חברת אל על היום (ראשון) הודעה רשמית בדבר היערכותה למבצע חילוץ נרחב של אזרחים ישראלים השוהים מעבר לים. בהודעה נמסר כי עם קבלת האישורים הנדרשים להפעלת טיסות החילוץ, לקוחות המחזיקים בכרטיסי טיסה קיימים ישובצו ראשונים בטיסות חזרה לארץ.

צעד זה מגיע בעיתוי קריטי, כאשר אלפי ישראלים נמצאים בחו"ל ומחפשים דרכים לשוב הביתה בטוחה. החלטת החברה להעניק עדיפות למחזיקי כרטיסים קיימים נועדה להבטיח את זכויותיהם של אלו שכבר רכשו כרטיסים ומצפים לטוס, תוך מניעת מצב של תחרות על מקומות מוגבלים.

הקפאת מכירות והחזרים כספיים

כצעד אסטרטגי להבטחת מקומותיהם של הלקוחות הקיימים, הודיעה אל על על הקפאת מכירת כרטיסים חדשים עד ליום 21 במרץ, או עד לסיום שיבוץ כלל הזכאים - לפי המוקדם. על פי ההודעה, לקוחות בעלי כרטיס תקף ישובצו באופן אוטומטי לטיסות החילוץ ויעודכנו יזומה על מועד הטיסה החדש שהוקצה להם.

במקביל, נמסר כי טיסות החברה בוטלו נכון לעכשיו עד ליום 1 במרץ (כולל). נוסעים שטיסתם בוטלה זכאים לבחור בין שתי אפשרויות: החזר כספי מלא או שובר זיכוי לשימוש עתידי. יצוין כי נכון לשעה זו, הערכת המצב של החברה אינה מחייבת נוסעים לעבור ליעדים אחרים בעולם לצורך חילוצם לישראל.

רקע ביטחוני מורכב

ההיערכות של אל על מתרחשת על רקע מבצע "שאגת הארי" שהחל בשבת האחרונה, במסגרתו תקפו ישראל וארצות הברית מאות יעדים אסטרטגיים באיראן. המבצע, שכלל תקיפות נגד צמרת המשטר האיראני ומתקני טילים, יצר מצב ביטחוני מורכב באזור והוביל למגבלות על תעבורה אווירית.

בימים האחרונים חוותה אל על מספר אירועים תפעוליים חריגים. רק לפני מספר ימים נאלצו שתי טיסות של החברה לשנות מסלול באמצע הדרך - אחת עקב חשש לתקלה טכנית במנוע והשנייה בעקבות מקרה רפואי חירום. אירועים אלו, יחד עם המצב הביטחוני, מדגישים את המורכבות התפעולית שעומדת בפני חברות התעופה בתקופה זו.

עבור הציבור החרדי, שרבים מבניו שוהים בחו"ל למטרות לימוד, עסקים או ביקורי משפחה, ההודעה מהווה מידע חיוני. החברה ממליצה לנוסעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט ובאפליקציה, ולהישאר בקשר עם נציגי השירות לקבלת מידע מדויק על מועדי הטיסות והזכאות.

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות בהיערכות החברה ובמצב התעופה הכללי.