יסודות נדירים

מלחמה נוספת בפתח? תגלית ענק בארה"ב מאיימת על השליטה הכלכלית של סין

פרויקט הכרייה GraphiteOne באלסקה מגלה עתודות גרפיט ויסודות נדירים עצומות | הפרויקט עשוי לשבור את התלות האמריקאית בסין ולשנות את שווקי האנרגיה והטכנולוגיה (בעולם)

נשיא ארה"ב טראמפ ונשיא סין שי בפגישתם האחרונה (צילום: הבית הלבן)

פרויקט הכרייה שמקדם מושל מדינת אלסקה מייק דנלייווי, ושזכה לדחיפה משמעותית בתקופת ממשלו של , צפוי לפגוע באופן ניכר בשליטת סין בשוקי הננוטכנולוגיה, האנרגיה ותעשיית הרכב העולמית.

האתר המכונה GraphiteOne גילה עתודות גרפיט עצומות, חומר שסין שלטה עד כה בכ־90% מייצורו העולמי. לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, עד שנת 2024 הייתה תלויה בייבוא בכ־93% מהגרפיט ומהיסודות הנדירים (REEs), והמרבץ שהתגלָה באתר כבר הוגדר כגדול ביותר בארצות הברית.

השבוע הוכרז כי בנוסף לגרפיט נמצאו גם יסודות נדירים באתר, מה שמצביע על התקדמות אסטרטגית אפשרית של ארצות הברית במאבק על שרשראות האספקה, כחלק ממה שמכונה “מדיניות העצמאות האנרגטית של טראמפ”.

חומרים חיוניים בתעשיות רבות – ביניהם בטריות, טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת, סיבים אופטיים, תאורה, מגנטים ואלקטרוניקה צרכנית – מבוססים על יסודות נדירים. מגבלה שהטילה סין בשנת 2024 על ייצוא יסודות קריטיים למגנטים העצימה את מצוקת הייצור בארצות הברית.

אנתוני יוסטון, נשיא GraphiteOne, אמר כי הגילוי מוכיח שמדובר ב“מאגר מהדור הבא”, וכי חלק מהחומרים יועברו למפעל מתקדם לעיבוד גרפיט באוהיו.

יוסטון ציין כי נמצאו באתר שני חומרים העונים להגדרת חוק הייצור הביטחוני בארה״ב, והוסיף כי הכלכלה החזקה של שרשרת האספקה המתוכננת תאפשר למצות גם את היסודות הנדירים כתוצר לוואי ולהגדיל את ערך ההפקה.

