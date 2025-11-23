הטיקים וההבעות המוזרות של מוחמד בן סלמאן שכבשו את הרשת | צפו

ביקורו האחרון של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בבית הלבן, שם נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשבוע שעבר עורר גל של תגובות וניתוחי שפת גוף ברשתות החברתיות. בעוד שהפגישה נועדה למתג מחדש את תדמיתו של בן סלמאן, עדשות המצלמה תיעדו רגעים מביכים וסימני מתח שהציתו ויכוחים בין פרשנים לגבי מצב רוחו האמיתי של מנהיג ה-G-20 הערבי היחיד.

במהלך תדרוך נדיר שנמשך כ-40 דקות, שבו ענה הנסיך לצד טראמפ על שאלות בנושאים רגישים כמו רצח העיתונאי ג'מאל ח'אשוקג'י ומכירות נשק, נצפו עליו תנועות גוף חריגות.

משתמשים רבים ומנתחי שפת גוף ציינו כי בן סלמאן נראה משפשף או לוחץ את אצבעותיו בחוזקה, מה שנחשב לסימן קלאסי ללחץ או חרדה. ברגע אחר, הוא תועד כשהוא מניח את זרועו לרוחב גופו כמחסום.

דיפלומט אירופי אף אמר לתקשורת כי נראה שבן סלמאן "מסובב את אגודליו הרבה".

אחד הרגעים המביכים ביותר התרחש כאשר הנשיא טראמפ התפאר בהפצצת הרפובליקה האסלאמית של איראן במהלך הקיץ. הנסיך, שבמהלך רוב הפגישה נראה נינוח יחסית (אם כי לא רגוע), התרכז בכיווץ פנים עמוק, חייך במבוכה כשראשו מושפל, והבליט את סנטרו במה שנראה כטיק עצבני.

גם עיתואנית 'מקור ראשון' פזית רבינא כתבה בעניין:

העולם נחשף שוב לתופעה חוזרת בפניו של יורש העצר הסעודי: סדרת תנועות שבה הנסיך תוחב את לשונו מתחת לצד ימין של פיו, מותח את צווארו ואז זורק את לסתו מעט אחורה פעמיים או שלוש. על אף שהטיק ברור לעין, במעגלים הפוליטיים ובמדיה הציבורית כמעט מתעלמים ממנו.

זו הפעם הראשונה שניתן להתרשם מהתופעה מקרוב, בסרטון רציף המעניק מבט ישיר על הנסיך. מבט לאחור מראה שבשנים האחרונות, אף פעם לא נראה תיעוד רציף שלו, גם לא בפגישות מתוקשרות לדוגמה במאי האחרון, בעת ביקורו של טראמפ בריאד, שבו השתתף אל־ג'ולאני, הג'יהאדיסט לשעבר והנשיא הסורי הנוכחי, בפגישה משולשת בארמון.

צופים נוספים ציינו כי ברגע זה הוא הפגין סימני אי נוחות ברורים, כולל מבט צידי וסגירה חלקית של העיניים.

בניגוד לתמונות החרדה לכאורה מ-2025, ניתוח קודם של תצלום שצולם במרץ 2017 הצביע על דומיננטיות יוצאת דופן. מנתח שפת גוף קבע אז כי תנוחת ישיבתו של בן סלמאן "הייתה בולטת באופן משמעותי יותר מזו של טראמפ.