צפו: כך ניסה הנשיא לשעבר להיפטר מהאזיק האלקטרוני

בית המשפט העליון של ברזיל הורה אתמול (שבת) על מעצר מניעתי של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, בעקבות ניסיון הימלטות שביצע, ימים לפני שהיה אמור להתחיל לרצות עונש מאסר ממושך של 27 שנים בגין תכנון ניסיון הפיכה.

על פי ההאשמות, הנשיא ניסה להסיר בכוח את האזיק האלקטרוני שהוטל עליו במסגרת תנאי הפיקוח. בית המשפט העליון פרסם תיעוד מהאזיק שבו נראים סימני שריפה, ובולסונארו עצמו הודה כי ניסה להסירו באמצעות מלחם.

לאחר התקרית החמורה הורה בית המשפט על מעצרו, והמשטרה הפדרלית פשטה על ביתו ועצרה אותו.

הנשיא לשעבר, שהואשם כי פעל כדי להישאר בשלטון למרות ההפסד בבחירות, הפך לראשון מבין נשיאי העבר בברזיל שמורשע בניסיון לפגוע בדמוקרטיה. בולסונארו הורשע במספר סעיפים חמורים, בהם לקיחת חלק בארגון פשיעה, ניסיון לבטל את הדמוקרטיה באופן אלים, תכנון הפיכה, פגיעה ברכוש ממשלתי ופגיעה בנכסי תרבות.

מתוך חמישה שופטי העליון, ארבעה שופטים הצביעו בעד הרשעתו ושופט אחד התנגד. בברזיל דווח כי לפי חוקי המדינה, בעקבות ההרשעה עלול בולסונרו להיות פסול מלהתמודד לתפקיד ציבורי עד שנת 2060.

לאחר ההרשעה הוא זכה לתמיכה מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכינה את ההליך נגדו ציד מכשפות ואמר כי הופתע מהפסיקה. הנשיא אף הטיל מכס של 50 אחוז על ברזיל כמחאה על המהלך.

נציין כי לא מדובר בפעם הראשונה שהנשיא מנסה להימלט מגזר דינו. באוגוסט האחרון חשפה משטרת ברזיל כי הנשיא תכנן לברוח אל השכנה ארגנטינה כדי לחמוק ממשפטו, וכבר הספיק לנסח מכתב בקשה למקלט מדיני מהנשיא הארגנטינאי חאבייר מיליי.