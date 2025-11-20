מרדף דרמטי: מטוס F-16 אוקראיני ננעל על טיל שיוט רוסי - צפו

המטוס ננעל טיל השיוט הרוסי ( צילום: רשתות חברתיות )

פיקוד חיל האוויר של הכוחות המזוינים של אוקראינה פרסם היום (חמישי) תיעוד וידאו של פעילות הלחימה במהלך המתקפה הרוסית על אוקראינה.