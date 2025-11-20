כיכר השבת
אחרי המתקפה הרוסית

מרדף דרמטי: מטוס F-16 אוקראיני ננעל על טיל שיוט רוסי - צפו

מבצעי ההגנה האווירית באוקראינה מגיעים לשיא חדש עם פרסום תיעוד דרמטי של מרדף בין מטוס F-16 אוקראיני לטיל שיוט רוסי מדגם Kh-101 | בסרטון נראים ה"בזים הלוחמים" בפעולה עוצמתית מול אחת מזירות הקרב המאתגרות ביותר בעולם (חדשות צבא)

המטוס ננעל טיל השיוט הרוסי (צילום: רשתות חברתיות )

פיקוד חיל האוויר של הכוחות המזוינים של אוקראינה פרסם היום (חמישי) תיעוד וידאו של פעילות הלחימה במהלך המתקפה הרוסית על אוקראינה.

על פי הדיווחים, החלק הארי של טילי ה-Kh-101 שהופלו בתקיפה שהתקיימה ב-20 בספטמבר, נזקף לזכותם של מטוסי ה-F-16, המכונים "בזים לוחמים" אוקראינים. פיקוד חיל האוויר ציין כי התיעוד שהופץ מציג טייסי F-16 בפעולה, יחד עם מערכות טילים מהקרקע וקבוצות אש ניידות.

בתקיפה שהתרחשה אמש (רביעי) הכוחות הרוסיים תקפו את אוקראינה עם 32 טילי שיוט מדגם Kh-101 (בנוסף ל-579 כטב"מים ו-8 טילים בליסטיים). מתוך טילי ה-Kh-101 ששוגרו, 29 טילים לא הגיעו ליעדיהם.

התיעוד מציג את מטוס ה-F-16  האוקראיני כשהוא רודף אחרי טיל שיוט רוסי מדגם Kh-101 במהלך המתקפה האווירית הנרחבת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

