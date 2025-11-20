מרדף דרמטי: מטוס F-16 אוקראיני ננעל על טיל שיוט רוסי - צפו

פיקוד חיל האוויר של הכוחות המזוינים של אוקראינה פרסם היום (חמישי) תיעוד וידאו של פעילות הלחימה במהלך המתקפה הרוסית על אוקראינה.
על פי הדיווחים, החלק הארי של טילי ה-Kh-101 שהופלו בתקיפה שהתקיימה ב-20 בספטמבר, נזקף לזכותם של מטוסי ה-F-16, המכונים "בזים לוחמים" אוקראינים. פיקוד חיל האוויר ציין כי התיעוד שהופץ מציג טייסי F-16 בפעולה, יחד עם מערכות טילים מהקרקע וקבוצות אש ניידות.
בתקיפה שהתרחשה אמש (רביעי) הכוחות הרוסיים תקפו את אוקראינה עם 32 טילי שיוט מדגם Kh-101 (בנוסף ל-579 כטב"מים ו-8 טילים בליסטיים). מתוך טילי ה-Kh-101 ששוגרו, 29 טילים לא הגיעו ליעדיהם.
התיעוד מציג את מטוס ה-F-16 האוקראיני כשהוא רודף אחרי טיל שיוט רוסי מדגם Kh-101 במהלך המתקפה האווירית הנרחבת.
