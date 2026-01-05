כיכר השבת
פיצוץ מסתורי הרעיד את איראן: זה היעד שנפגע בצל המחאות המתגברות | צפו

ברקע המחאות המתחזקות בימים האחרונים, ערוצי אופוזיציה איראניים טוענים כי לפני זמן קצר אירע פיצוץ חזק במפעל "קייל" בעיר אמול, הממוקמת בצפון טהרן | עוד נטען כי למפעל קיימת זיקה כלשהי לפעילות של משמרות המהפכה | הרשויות באיראן טרם הגיבו (בעולם)

ברקע המחאות המתחזקות בימים האחרונים, דיווחים שמקורם בערוצי אופוזיציה איראניים טוענים כי לפני זמן קצר אירע פיצוץ חזק במפעל "קייל" בעיר אמול, הממוקמת בצפון טהרן.

על פי הפרסומים, עוצמת הפיצוץ הייתה חריגה וגרמה לבהלה בקרב תושבי האזור, כאשר חלק מהדיווחים מציינים כי קולות נפץ נשמעו למרחק רב.

עוד נטען כי למפעל קיימת זיקה כלשהי לפעילות של משמרות המהפכה, אולם בשלב זה אין לכך אישור רשמי. הרשויות ב טרם פרסמו הודעה רשמית בנוגע לנסיבות האירוע, היקף הנזק שנגרם או קיומם של נפגעים.

ממראות הפיצוץ (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
בינתיים, המחאה באיראן הולכת ומתרחבת, כאשר הבוקר (שני) דווח במקורות אופוזיציה איראניים כי היא מתפרסת כבר על 222 נקודות ויעדים ברחבי המדינה. לפחות 19 מפגינים ואיש ביטחון אחד נהרגו עד כה, במקביל לתיעודים רבים של ההפגנות ברחבי המדינה והעימותים עם כוחות הביטחון.

הלילה פורסמו תמונות ותיעודים חריגים מהמחאה במחוז אילאם באיראן, שם ניכרו פעולות אלימות במיוחד של כוחות הביטחון נגד המפגינים. מוקד ההפגנות באזור היה בבית החולים ח'ומיני. בסרטונים שפורסמו נשמעו זעקות וצרחות מתוך בית החולים אל מול פעולות הדיכוי של לוחמי המשטרה והבסיג'. בתיעוד נוסף נראו הכוחות פועלים באלימות בתוך מסדרונות בית החולים, ומחפשים אחר מפגינים שמסתתרים במקום.

