פחד במשחק הספורט

תיעוד מארה"ב: המצנח נתקע בגדר - הצנחן נפל לקרקע מול אלפים | כך זה הסתיים 

צנחן שהשתתף באירוע פתיחת משחק ספורט בארה"ב מצא את עצמו תלוי בין שמיים לארץ, לאחר שהמצנח שלו נתקע בגדר המקיפה את האצטדיון אליו צנח | למרבה הנס, הצנחן יצא ללא פגע מהאירוע למרות נפילה מגובה רב | תיעוד (חדשות) 

הצניחה שהסתבכה (צילום: לפי סעיף 27א)

צנחן שהשתתף במופע הראווה לקראת פתיחת משחק הפוטבול "Armed Forces Bowl" בטקסס, נפל בין כיסואתיהם של הצופים לאחר שהסתבך ברשתות ההגנה של האצטדיון. האירוע, שהתרחש ביום שישי האחרון בפורט וורת', הסתיים ללא פציעות קשות.

מתיעוד האירוע עולה כי במהלך הנחיתה המתוכננת, נתקע הצנחן ברשתות המקיפות את המגרש, מה שגרם לנפילתו המיידית מגובה אל הקרקע. למרות הנפילה שנראתה מדאיגה לעיני הצופים, דובר מטעם הנהלת המשחק מסר כי הצנחן התאושש במהירות, הצליח לעמוד על רגליו ופונה מהמקום כשהוא אינו סובל מפגיעות משמעותיות.

מהנהלת האצטדיון נמסר בנוסף כי באירוע לא נפגע איש מבין הצופים ביציעים או מאנשי הצוות ששהו על המגרש באותה עת.

צפו בתיעוד.

