בצעד של הזדהות עם המחאות באיראן, ויקיפדיה באנגלית הכניסה ערך שנקרא "איש הטנק האיראני", המתייחס לתמונה המפורסמת מהמחאות האחרונות שהושוותה לתמונה היסטורית בעלת משמעות עמוקה.
בערך נכתב כי "בחודש דצמבר 2025, במהלך המחאות הרחבות באיראן, צולם אדם לא מזוהה יושב באופן מתנגד באמצע רחוב ג׳ומהורי אסלאמי במרכז טהרן, מול קו של כוחות ביטחון על אופנועים שנסעו לכיוון המפגינים".
בויקיפדיה מציינים כי האירוע התרחש על רקע משבר כלכלי חמור, כולל ירידה חדה בערך הריאל האיראני מול הדולר האמריקאי, אינפלציה גבוהה וקשיים כלכליים משמעותיים.
התמונה הפכה במהרה לוויראלית ברשתות החברתיות, כאשר התקשורת הבינלאומית השוותה את המקרה לדמותו האייקונית של "איש הטנק" מכיכר טיאננמן בסין ב-1989, כסמל לעמידה אישית לא-אלימה מול דיכוי המדינה.
לפי הדיווחים, כוחות הביטחון בסופו של דבר הכו את המפגין והסירו אותו בכוח מהזירה. זהותו ומה שקרה איתו לאחר מכן אינם ידועים. "התמונה והמעשה עוררו השראה לפעולות התנגדות דומות במחאות אחרות, בין היתר במאשד, והגבירו את הקריאות לשינוי המשטר ברשתות החברתיות", ציינו בויקיפדיה.
0 תגובות