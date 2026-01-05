בצעד של הזדהות עם המחאות באיראן, ויקיפדיה באנגלית הכניסה ערך שנקרא "איש הטנק האיראני", המתייחס לתמונה המפורסמת מהמחאות האחרונות שהושוותה לתמונה היסטורית בעלת משמעות עמוקה.

בערך נכתב כי "בחודש דצמבר 2025, במהלך המחאות הרחבות באיראן, צולם אדם לא מזוהה יושב באופן מתנגד באמצע רחוב ג׳ומהורי אסלאמי במרכז טהרן, מול קו של כוחות ביטחון על אופנועים שנסעו לכיוון המפגינים".

בויקיפדיה מציינים כי האירוע התרחש על רקע משבר כלכלי חמור, כולל ירידה חדה בערך הריאל האיראני מול הדולר האמריקאי, אינפלציה גבוהה וקשיים כלכליים משמעותיים.