כיכר השבת
השראה למיליונים

זה הכינוי שקיבל האיש מהתמונה האייקונית באיראן | מה קרה לו אחר כך? 

ויקיפדיה באנגלית הכניסה ערך שנקרא "איש הטנק האיראני", המתייחס לתמונה המפורסמת מהמחאות האחרונות | זה מה שעשו לו אנשי הבטחון לאחר מכן (בעולם)

"איש הטנק" (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בצעד של הזדהות עם המחאות ב, ויקיפדיה באנגלית הכניסה ערך שנקרא "איש הטנק האיראני", המתייחס לתמונה המפורסמת מהמחאות האחרונות שהושוותה לתמונה היסטורית בעלת משמעות עמוקה.

בערך נכתב כי "בחודש דצמבר 2025, במהלך המחאות הרחבות באיראן, צולם אדם לא מזוהה יושב באופן מתנגד באמצע רחוב ג׳ומהורי אסלאמי במרכז טהרן, מול קו של כוחות ביטחון על אופנועים שנסעו לכיוון המפגינים".

בויקיפדיה מציינים כי האירוע התרחש על רקע משבר כלכלי חמור, כולל ירידה חדה בערך הריאל האיראני מול הדולר האמריקאי, אינפלציה גבוהה וקשיים כלכליים משמעותיים.

"איש הטנק" מול כוחות המשטר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
השוואה בין איש הטנק האיראני לזה הסיני (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

התמונה הפכה במהרה לוויראלית ברשתות החברתיות, כאשר התקשורת הבינלאומית השוותה את המקרה לדמותו האייקונית של "איש הטנק" מכיכר טיאננמן בסין ב-1989, כסמל לעמידה אישית לא-אלימה מול דיכוי המדינה.

לפי הדיווחים, כוחות הביטחון בסופו של דבר הכו את המפגין והסירו אותו בכוח מהזירה. זהותו ומה שקרה איתו לאחר מכן אינם ידועים. "התמונה והמעשה עוררו השראה לפעולות התנגדות דומות במחאות אחרות, בין היתר במאשד, והגבירו את הקריאות לשינוי המשטר ברשתות החברתיות", ציינו בויקיפדיה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר