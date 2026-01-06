הרפובליקנים בהלם: חבר הקונגרס מת בפתאומיות - והרוב בסכנה

חבר הקונגרס האמריקאי דאג למאלפה, רפובליקני מקליפורניה, מת בגיל 65 כתוצאה מהתקף לב שאירע במהלך ניתוח, והותיר את הרוב הרפובליקני בקונגרס מצומצם מאי פעם.

יו״ר הסיעה הרפובליקנית בבית הנבחרים, טום אמר ממינסוטה, אישר את דבר מותו בפוסט ברשת X. בהודעה שפרסם נאמר: ״אנו המומים וכואבים על האובדן הפתאומי של חברנו, חבר הקונגרס דאג למאלפה. דאג היה אב ובעל אוהב, ותומך נלהב בבוחריו ובאמריקה הכפרית. תפילותינו עם רעייתו ג’יל ועם ילדיהם״.

החשש מאובדן הרוב

מותו של למאלפה מצמצם את הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים ל־218 מול 213. הרוב הדחוק מלווה את הרפובליקנים מפתיחת המחצית השנייה של כהונת הקונגרס, בתקווה לקדם חקיקה רחבה נוספת.

על פי החוק האמריקאי, אם חבר בית הנבחרים נפטר במהלך כהונתו, המושב מתפנה ומתקיימות בחירות מיוחדות (special election) במחוז הבחירה שלו. המושל של המדינה מודיע רשמית על המושב שהתפנה וקובע מועד לבחירות מיוחדות.עד אז – המושב נשאר ריק, ואין מינוי זמני.

החשש מפני אובדן הרוב מתחזק לאור מספר דיווחים על פרישה אפשרית של חברי קונגרס רפובליקנים בקרוב.

לפני כחודש וחצי הודיעה מרג'ורי טיילור גרין, אחת הדמויות הבולטות במפלגה הרפובליקנית, על פרישה מפתיעה מהקונגרס. באתר Punchbowl News דווח שחברי קונגרס נוספים שוקלים לפרוש וללכת בעקבותיה.

הידיעה על מותו של למאלפה פורסמה בזמן שחברי הסיעה הרפובליקנית התכנסו בוושינגטון ליום דיונים מרוכז בנושאי מדיניות במרכז קנדי שנקרא לאחרונה על שמו של דונלד טראמפ. הנשיא טראמפ עצמו צפוי לשאת דברים בפני חברי הסיעה ולפתוח את יום הדיונים.