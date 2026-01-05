המחאות באיראן נמשכות זה היום התשיעי ברציפות. על פי הדיווחים הם התרחבו ל-222 מוקדים ב-78 ערים ברחבי המדינה.

ארגוני זכויות אדם ציינו הבוקר כי לפחות 19 מפגינים ואיש כוחות ביטחון אחד נהרגו במהלך שמונת הימים האחרונים, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הזהיר כי "תהיה תגובה עוצמתית" אם השלטונות האיראניים יחלו להרוג מפגינים.

העיר המערבית מלכשאהי סומנה כאחד ממוקדי הדמים המרכזיים, שם נהרגו לפחות חמישה מפגינים וכ-30 נפצעו מירי כוחות הביטחון.

בטהראן, כוחות ביטחון מיוחדים נפרסו מחוץ לאוניברסיטה, בעוד מפגינים באזורים אחרים בבירה קראו "מוות לח'אמנאי" והשמיעו סיסמאות בשבח השאה לשעבר. שביתות מסחר נרשמו בשווקים בטהראן ובנמל הדרומי בנדר גנאבה. בעיר יאסוג' תועדו עימותים בין כוחות הביטחון למשפחות עצורים מחוץ למשרד המושל.

הערב נצפו מחאות ענק באוניברסיטת שיראז, והעימותים ברחובות המשיכו כשמפגינים נצפו מבעירים רכבים בכבישים, וקוראים קריאות בגנות המשטר. במקביל, ערוץ ברשת המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי חנויות במספר בזארים להתגייס מחר בשעה 12:00, ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני.

המשטר לבינתיים לא בטוח כיצד להכיל את הסיטואציה. שר התקשורת האיראני רמז כי הגישה לאינטרנט עשויה להיות מוגבלת "בהתאם לתנאים הביטחוניים", למרות הפגיעה הכלכלית הצפויה. בזירה האירופית, סגן נשיא הפרלמנט הגרמני קרא לממשלתו להגיב בבירור לאלימות המשטר נגד המפגינים, ולפעול להכללת משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי.

ההערכות הן כי המחאה ברחובות איראן תגבר ככל שהמחירים יעלו ותתרחב למגזרים רבים תוך שהיא משלבת את המשבר הכלכלי בעניינים האחרים, כמו ההשקעות בטרור ובפרוייקטים צבאיים במקום בתשתיות והסכסוכים האתניים בתוך איראן.