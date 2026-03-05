כיכר השבת
על ניסיך שבכל יום

"מייד מבצע" | צה"ל חושף תיעוד מטורף מרגע הפלת המטוס האיראני

 תיעוד ראשון ממטוס האדיר (F35I) מפיל מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן בידי חיל האוויר הישראלי | צפו בתיעוד מתחילת הדרמה ההיסטורית (חדשות מלחמה)

תיעוד הפלת המטוס
תיעוד הפלת המטוס| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד הפלת המטוס (צילום: דו"צ)

היסטוריה אווירית התרחשה אתמול (רביעי, פורים) בשמי טהרןמטוס קרב "אדיר" (F-35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל בשמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם YAK-130, כך מסר הבוקר (רביעי) דובר צה"ל.

ללפני זמן קצר דובר צה"ל פרסם תיעוד ראשון מהתקיפה בו נשמע הטייס אומר: "ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה".

לפי ההודעה של צה"ל, "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35".

מפרטי האירוע עולה כי מטוס הקרב האיראני עלה לאוויר בזמן שבמרחב האווירי היו מטוסים ישראלים כחלק מתקיפת יעדים של המשטר.

למרות שלא היתה ודאות כי הטייס האיראני עלה לקרב אווירי מול הטייסים הישראלים, טייס ישראלי עם מטוס ה'אדיר', זיהה את המטוס האיראני והפיל אותו.

