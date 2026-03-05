"מייד מבצע" | צה"ל חושף תיעוד מטורף מרגע הפלת המטוס האיראני

היסטוריה אווירית התרחשה אתמול (רביעי, פורים) בשמי טהרן: מטוס קרב "אדיר" (F-35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל בשמי טהרן מטוס קרב איראני מדגם YAK-130, כך מסר הבוקר (רביעי) דובר צה"ל.

ללפני זמן קצר דובר צה"ל פרסם תיעוד ראשון מהתקיפה בו נשמע הטייס אומר: "ביצעתי, המטרה נפלה, נמשיך לתקיפה".

לפי ההודעה של צה"ל, "זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35".

מפרטי האירוע עולה כי מטוס הקרב האיראני עלה לאוויר בזמן שבמרחב האווירי היו מטוסים ישראלים כחלק מתקיפת יעדים של המשטר.

למרות שלא היתה ודאות כי הטייס האיראני עלה לקרב אווירי מול הטייסים הישראלים, טייס ישראלי עם מטוס ה'אדיר', זיהה את המטוס האיראני והפיל אותו.