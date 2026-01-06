דיווחים באיראן: מפגינים כבשו ערים, תהלוכות ענק ברחובות | צפו

המחאות באיראן ממשיכות להסלים: מקורות אופוזיציה איראנים טוענים כי העיר מלכאשהי במחוז אילאם נפלה כולה היום (שלישי) לידי המפגינים, ולא נותר בה אפילו איש באסיג' אחד. בעיר כורדית זו נהרגו לפני ימים אחדים לפחות 4 מפגינים מאש כוחות הביטחון האיראנים.

דיווחים דומים הגיעו מהעיר אבדאנאן באותו מחוז, שנכבשה על ידי המפגינים. השוטרים בתחנת המשטרה המקומית תועדו כשהם עולים לגג התחנה ומנופפים למפגינים בידיהם, במה שנתפס כהבעת הזדהות.

ברחבי המחוז נצפו תהלוכות ענק של מפגינים. גם נשות המחוז, הממוקם במערב איראן, יצאו להפגין במהלך היום בהמוניהם, כשהם קוראים קריאות ברורות כנגד המשטר והמנהיג עלי חמינאי. בין השאר נשמעו הנשים קוראות "מוות למשמרות המהפכה", "מוות לח'מינאי", "השנה היא שנת הדם", "סיד עלי (ח'מינאי), נופל, נופל".