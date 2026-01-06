כיכר השבת
דיווחים באיראן: מפגינים כבשו ערים, תהלוכות ענק ברחובות | צפו

המחאות באיראן ממשיכות להסלים: מקורות אופוזיציה איראנים טוענים כי העיר מלכאשהי במחוז אילאם נפלה כולה לידי המפגינים, ולא נותר בה אפילו איש באסיג' אחד | שוטרים בתחנת המשטרה המקומית בעיר אחרת תועדו כשהם עולים לגג התחנה ומנופפים למפגינים בידיהם, במה שנתפס כהבעת הזדהות (בעולם)

המחאות ב ממשיכות להסלים: מקורות אופוזיציה איראנים טוענים כי העיר מלכאשהי במחוז אילאם נפלה כולה היום (שלישי) לידי המפגינים, ולא נותר בה אפילו איש באסיג' אחד. בעיר כורדית זו נהרגו לפני ימים אחדים לפחות 4 מפגינים מאש כוחות הביטחון האיראנים.

דיווחים דומים הגיעו מהעיר אבדאנאן באותו מחוז, שנכבשה על ידי המפגינים. השוטרים בתחנת המשטרה המקומית תועדו כשהם עולים לגג התחנה ומנופפים למפגינים בידיהם, במה שנתפס כהבעת הזדהות.

ברחבי המחוז נצפו תהלוכות ענק של מפגינים. גם נשות המחוז, הממוקם במערב איראן, יצאו להפגין במהלך היום בהמוניהם, כשהם קוראים קריאות ברורות כנגד המשטר והמנהיג עלי חמינאי. בין השאר נשמעו הנשים קוראות "מוות למשמרות המהפכה", "מוות לח'מינאי", "השנה היא שנת הדם", "סיד עלי (ח'מינאי), נופל, נופל".

המחאות במחוז אילאם (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פעילים למען זכויות אדם דיווחו הלילה כי מספר ההרוגים במחאות ברחבי המדינה, שהחלו לפני עשרה ימים, עלה ל-35 בני אדם. את הדיווח מסרו פעילים מ-Human Rights Activists News Agency, ארגון שפועל מארה"ב.

לפי הארגון יותר מ-1,200 איש נעצרו בהפגנות שמטרידות את משטר האייתוללות, ונערכו ב-250 מוקדים שונים ב-27 מתוך 31 מחוזות איראן.

המחאות החלו בעקבות המצב ה הקשה במדינה, ברקע הסנקציות הבינלאומיות. בינתיים, המטבע האיראני סגר את המסחר היום בשפל היסטורי חדש של 1.48 מיליון ריאל איראני לדולר אמריקאי אחד, לאחר שאיבד כשלושה אחוזים מערכו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

