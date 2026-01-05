המדינה שקבעה יום אבל לאומי על התקיפה בונצואלה - ואזהרת טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפה כי קובה "מוכנה ליפול" לאחר שהכוחות האמריקאים עצרו את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. הוא הוסיף והזהיר כי קובה כבר אינה יכולה להסתמך על ונצואלה מבחינת ביטחון ואספקת נפט.

לדברי טראמפ, גורלה של קובה קשור ישירות להדחתו של מדורו ולקריסת יכולת ונצואלה לממן בעלות ברית באזור.

בתשובה לשאלה אם נשקלת פעולה אמריקאית נגד קובה, השיב טראמפ: "אני חושב שהיא פשוט תיפול. אני לא חושב שאנחנו צריכים פעולה כלשהי. נראה שהיא בדרך למטה".

דבריו הגיעו לאחר מעצרו של מדורו ואשתו באשמת קשר לפעילות טרור סחר בסמים. המהלך זעזע ממשלות אזוריות, וקובה עצמה קראה להפגנות תמיכה בונצואלה והאשימה את ארה"ב בהפרת ריבונות.

האיש מהתמונה האייקונית באיראן קיבל ערך בויקיפדיה | זה הכינוי שהוצמד לו אריה רוזן | 16:35

בכירים אמריקאים ציינו כי כוחות הביטחון הקובניים שיחקו תפקיד מרכזי בשמירה על שלטונו של מדורו, כולל שמירה אישית עליו וניטור נאמנות בממשלו. קובה אישרה כי 32 חיילים ושוטרים קובניים נהרגו במהלך המבצע, וציינה שני ימי אבל לאומי. טראמפ אישר את הדיווחים על הקורבנות הקובניים, והוסיף כי לא היו הרוגים בצד האמריקאי.

הנשיא סיכם כי המבצע נגד מדורו הוא חלק ממאמץ רחב יותר לחזק את השפעת ארה"ב בחצי הכדור המערבי, תוך שהוא מזהיר כי משטרים עוינים לא יכולים עוד להסתמך זה על זה.