יש חייזרים? ההבטחה של טראמפ בעקבות ההתבטאות המסעירה של אובמה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה להתבטאויות של הנשיא לשעבר ברק אובמה בנושא חיים מחוץ לכדור הארץ, וטען כי אובמה חשף מידע רגיש שלא היה אמור להיחשף לציבור.

לדברי טראמפ, “הוא מסר מידע מסווג. הוא לא אמור לעשות את זה. אני לא יודע אם הם אמיתיים או לא, אני רק יכול להגיד שהוא מסר מידע מסווג - הוא לא אמור לעשות זאת. הוא עשה טעות גדולה”.

טראמפ הוסיף כי אין לו עמדה ברורה בנושא: “אין לי דעה לגבי זה, אני מעולם לא דיברתי על כך. הרבה אנשים מאמינים בזה”.

בהמשך פרסם טראמפ הודעה ברשת החברתית Truth, ובה כתב כי הנחה את הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים להתחיל בתהליך של איתור ושחרור מסמכים הקשורים לנושא חיים מחוץ לכדור הארץ. לדבריו, ההנחיה מגיעה “לאור העניין העצום” הציבורי בנושא.

הסערה החלה לאחר שאובמה אמר בתחילת השבוע בריאיון לפודקאסט כי חייזרים “הם אמיתיים, אבל אני לא ראיתי אותם”. בהמשך הבהיר את דבריו בפוסט ברשתות החברתיות והדגיש כי התכוון לאפשרות הכללית לקיום חיים ביקום: “היקום כל כך עצום שיש סיכויים טובים שקיימים חיים שם בחוץ”.

עם זאת, אובמה הדגיש כי אין בידיו מידע על ביקורים חוצניים בכדור הארץ, והוסיף: “הסיכויים שביקרו אותנו חייזרים נמוכים. אני לא ראיתי שום ראיות במהלך הכהונה שלי לכך שחייזרים יצרו איתנו קשר”.