ביום שישי סמוך לשבת קודש, דווח בארצות הברית, כי בית המשפט העליון האמריקני קבע כי תוכנית המכסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינה חוקית, אך הוא החליט להגיב לפסיקה באופן בלתי צפוי.

במהלך השבת הכריז הנשיא טראמפ, כי הוא יעלה את המכסים הגלובליים ל-15%. בליל שבת הוא הודיע כי הטיל מכס זמני בשיעור 10% על כל מדינות העולם, זאת לאחר הפסיקה של העליון בארצות הברית.

הנשיא כעס מאוד על הפסיקה של בית המשפט העליון, ואף הגדיר את הפסיקה: "אבסורדית ואנטי-אמריקנית, השופטים הם ביזיון לאומה שלנו ומושפעים על ידי גורמים חיצוניים שהם נגד ארצות הברית".

התגובה שלו לעלות מכסים, נשענת על סעיף בחוק הסחר האמריקני שעד כה מעולם לא נעשה בו שימוש.

הסעיף המדובר מאפשר לנשיא להטיל היטל ייבוא גלובלי זמני בשיעור 10% למשך 150 ימים. בסוף התקופה נדרש אישור של הקונגרס, כדי להאריך את תוקף המכסים.

בפסיקה הדרמטית של בית המשפט העליון בארצות הברית נכתב, כי הנשיא טראמפ חרג מהסמכות שניתנה לרשות המבצעת וכעת הממשל צריך לבטל את תוכנית המכסים ואולי אף יידרש להחזיר כספים ליבואנים אמריקנים, שכבר שילמו את המכס.

יצוין כי לאחר הפסיקה הדרמטית של בית המשפט, הייתה עליה משמעותית בבורסה לניירות ערך של ארה"ב.