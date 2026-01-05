0.07 שניות ב-300 אלף דולר: המגן הרוסי שמשמיד רחפנים בצלילה

חומת ברזל דיגיטלית: בעוד שדה הקרב המודרני הופך קטלני יותר עבור הטנקים, רוסיה חושפת את "חוד החנית" של ההגנה האקטיבית שלה – מערכת ה-ARENA-M. המערכת, שפותחה על ידי לשכת התכנון KBM, היא כבר לא רק הגנה פסיבית של פלדה, אלא מערך רובוטי מבוסס מכ"ם שנועד ליירט איומים פיזיים עוד לפני שהם נוגעים בשריון.

המוח שמאחורי היירוט על פי ניתוחים טכניים של אתר Army Recognition, הלב של המערכת הוא מכ"ם דופלר רב-כיווני המזהה איומים במהירויות עצומות של עד 1,000 מטר בשנייה. ברגע שזוהה טיל נ"ט בנתיב התנגשות, המחשב המרכזי מגיב במהירות שקשה לתפוס: בתוך 0.07 שניות נורה מיירט קטלני שמשמיד את האיום במרחק של כ-50 מטרים מהכלי.

מענה לאיום ה"Top-Attack" החידוש הדרמטי ביותר בגרסת 2026, כפי שדווח בסוכנות הידיעות TASS, הוא היכולת להתמודד עם טילים הפוגעים בחלקו העליון והרגיש של הצריח. באמצעות התקנת מיירטים בזוויות הגבהה חדות, ה-ARENA-M מנסה לתת מענה לחימושים משוטטים ונחילי כטב"מים. כדי להשלים את ההגנה, המערכת שולבה השנה עם מערכת הלוחמה האלקטרונית "Lesochek", שנועדה "לעוור" רחפני FPV לפני שהם מגיעים לטווח היירוט הקינטי.

בין הבטחות למציאות בשטח למרות נתוני יעילות של כ-80% בניסויים, מומחים במערב נותרים סקפטיים. לפי דיווחים ב-Janes Defense, העלות הגבוהה – כ-300 אלף דולר ליחידה – והמחסור ברכיבי מיקרו-אלקטרוניקה עקב הסנקציות, מקשים על פריסה רחבה. עם זאת, נוכחותה של המערכת על טנקי ה-T-90M החדשים שיצאו השנה מפס הייצור מעידה על כך שרוסיה רואה בה את המענה המרכזי למערכות כמו "מעיל רוח" הישראלית.

בשורה התחתונה, ה-ARENA-M היא הצהרת כוונות טכנולוגית: בעידן שבו רחפן של כמה מאות דולרים יכול להשמיד טנק של מיליונים, המיגון האקטיבי הפך מתנאי מותרות לתנאי הכרחי להישרדות.