אימה באוקיינוס: צוללנים מצאו את עצמם מול לווייתן אימתני

מדריכת צלילה חופשית וצוללנים נוספים חוו מפגש מפחיד עם לווייתן ענק, במהלך צלילה מול חופי האוקיינוס השקט של מקסיקו.

אמילי מרזילי, בת 27, צללה עם חברים סמוך ללהקת סרדינים צפופה במיוחד, כאשר לפתע התגברה הפעילות במים בצורה חדה. רגעים לאחר מכן הגיח לווייתן ברייד מתוך המים העכורים, נגס נגיסה עצומה בלהקת הדגים ונעלם באותה מהירות שבה הופיע.

לווייתני ברייד הם לווייתני מזיפות גדולים וייחודיים, הנפוצים בעיקר במים חמים וטרופיים, ושונים ממינים אחרים בכך שיש להם שלוש בליטות בולטות על החלק העליון של הראש - סימן זיהוי נדיר בעולם הלווייתנים. הם יכולים להגיע לאורך של כ־15 מטרים ולמשקל של עשרות טונות, וניזונים בעיקר מדגים כמו סרדינים, אותם הם לוכדים באמצעות בליעת כמויות עצומות של מים וסינון המזון בעזרת לוחות מזיפה.

המפגש הבלתי צפוי הותיר את הצוללנים קפואים לרגע. מרזילי סיפרה שלקח לה כמה שניות לעכל את מה שקרה, שכן עד אותו רגע היו כולם מרוכזים בצפייה בדגים בלבד.

האירוע כולו נמשך כשתי דקות בלבד, אך עבור מרזילי הוא היה בלתי נשכח.

הצוללנים שמרו על מרחק בטוח של כ־15 עד 20 מטרים כאשר טירוף ההאכלה החל. ככל שדגי טרף נוספים תקפו את הלהקה, הראות במים הידרדרה והים התמלא קצף. לאחר שהלווייתן נעלם ולהקת הסרדינים נטרפה במהירות, הצוללנים עלו אל פני המים בשתיקה, כשהם מחליפים ביניהם מבטים של חוסר אמון.

מרזילי תיארה מאוחר יותר שזהו מראה שמעולם לא ציפתה לחוות בעצמה. "זהו מסוג החוויות שאפשר רק לחלום שיתרחשו", סיכמה.