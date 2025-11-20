השוק העולמי של מטוסי קרב נמצא במוקד תשומת הלב, כאשר מדינות רבות עוקבות אחר עסקאות רכש אסטרטגיות שמטרתן חיזוק כוחן האווירי. כך גם הנשיא דונלד טראמפ הביע תמיכה במכירת מטוסי הקרב לערב הסעודית ומדינות נוספות כמו צרפת ואוקראינה.

על רקע המולת הרכש, התקיים סלון האוויר הבינלאומי של דובאי 2025, אשר משך תשומת לב עולמית, במיוחד סביב התצוגות האוויריות של מטוסים מתקדמים ופחות מתקדמים כאחד.

אולם, התערוכה היוקרתית סיפקה גם רגעים לא נעימים, ובמיוחד נרשמה מבוכה קשה וגדולה עבור הודו, שהציגה את מטוס הקרב שלה ‘הטֶגַ'אס.

במהלך התצוגה, המטוס סבל לכאורה מדליפה, שתועדה בתמונות וסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות. הדיווחים הראו כי צוותי קרקע נאלצו להניח דלי כדי לאסוף נוזל הידראולי ושמן מנוע שדלף מהמטוס.

תקרית מביכה ביותר, כאשר חלק מהדיווחים אף טענו כי טכנאי חיל האוויר ההודי נאלצו להשתמש בשקיות קניות כדי לחבר את הדליפה. תקרית כזו עלולה "להכתים" את המטוס ולהרוס את פוטנציאל הייצוא שלו.

מטוס הטֶגַ'אס, הוא חד-מושבי וחד-מנועי, המאופיין בעיצוב נטול זנב ובעל כנף דלתא. המטוס פותח על ידי חברת התעופה ההודית במטרה להחליף את טייסות מטוסי המיג 21 המזדקנות של חיל האוויר ההודי. למרות שפיתוחו נמשך 45 שנה, הוא נכנס לשירות רק בשנת 2015. המטוס מורכב מרכיבים מיובאים ממדינות שונות, ובעבר עלו חששות לגבי מערכת בקרת הטיסה הלא בשלה שלו וליקויים נוספים.

בתגובה למהומת הדליפה, ממשלת הודו הכחישה בתוקף את הטענות וכינתה אותן "מזויפות". יחידת בדיקת העובדות של לשכת העיתונות הממשלתית הבהירה כי הסרטונים המתפשטים אינם מראים כלל תקלה טכנית.

לטענת הרשויות ההודיות, מדובר ב"הליך שגרתי ומכוון", שבו הנוזל שניגר מהמטוס הוא ניקוז של מים מעובים המגיע ממערכת בקרת הסביבה ומהמערכת לייצור חמצן על גבי המטוס. הליך סטנדרטי בסביבות עם לחות גבוהה, כמו זו שבדובאי.

הרשויות הדגישו כי הנרטיב השלילי נועד להטיל ספק בביצועים ובאמינות של מטוס הקרב.