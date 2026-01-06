אש נאס"א ג'ארד אייזקמן לוקח עם אריק טראמפ ( צילום: רשתות חברתיות )

דיווחים מהימים האחרונים חושפים תיעוד יוצא דופן שהצית את הרשתות החברתיות: המנהל החדש של נאס"א, ג'ארד אייזקמן, נראה כשהוא מטיס את אריק טראמפ (הבן של...) ל"טיסת כיף" באחד ממטוסי הקרב הפרטיים שלו מסוג F-5.

התיעוד, שעורר "קנאה קלה" בקרב קהילת התעופה, מציג את השניים בבסיס טיסה לקראת המראה, הוא בהחלט דוגמה טובה לדמות הבלתי שגרתי של האיש שעומד כעת בראש סוכנות החלל האמריקאית. אייזקמן, שנכנס רשמית לתפקידו בדצמבר 2025, אינו מנהל טיפוסי; הוא טייס מיומן עם למעלה מ-7,000 שעות טיסה, המחזיק בשיא עולם להקפת כדור הארץ בטיסה ובניסיון פיקודי על משימות חלל פרטיות כמו Polaris Dawn, שם הפך לאזרח הראשון שביצע הליכת חלל. הטיסה עם בנו של הנשיא היא עדות נוספת לערבוב בין קשריו האישיים ההדוקים לבין תעוזתו האווירית, המגדירה את "נאס"א החדשה" שהוא מעצב.

אייזקמן מדבר בשימוע האישור הראשון שלו לקראת קבלת התפקיד

מאז כניסתו לתפקיד, אייזקמן הביא עמו סערה של התחדשות לסוכנות דרך "תוכנית אתנה" - מפת דרכים אסטרטגית בת 62 עמודים שנועדה להחזיר את נאס"א לביצוע ה"בלתי אפשרי". התוכנית כוללת רפורמות מבניות עמוקות, מעבר לחוזים יעילים יותר מול התעשייה הפרטית ושאיפה להקים בסיס קבע על הירח המופעל בכור גרעיני עד שנת 2030.

בשימועים בסנאט הוא לא היסס לאתגר את הסטטוס קוו כשתהה בגלוי: "למה זה לוקח לנו כל כך הרבה זמן, ולמה זה עולה לנו כל כך הרבה כסף לחזור לירח?". אייזקמן מקדם גישה יזמית חסרת פשרות, המבקשת להפוך את נאס"א מגוף ביורוקרטי כבד ל"מכפיל כוח מדעי" הממנף שותפויות עם חברות כמו SpaceX.