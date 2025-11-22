כיכר השבת
ברקע הבצורת

כאוס ענק באיראן: "האש טורפת את העצים ואנשים רצים בידיים חשופות" 

שריפת הענק בצפון איראן משתוללת כבר שבועות: מומחה סביבה טוען כי היערות איבדו 51% משטחם ב-40 שנה, ומאשים את המשטר ב"התעלמות כרונית", ומחסור בציוד. גל זעם ברשתות החברתיות (בעולם)

שריפת ענק באיראן (צילום: מהרשתות הערביות)

שריפת ענק משתוללת מזה מספר שבועות ביערות ההיירקאניים באזור צ'אלוס שבצפון . הדיווחים מ"איראן אינטרנאשנל" חושפים תמונה עגומה של אסון אקולוגי מתמשך: למרות מאמצי הכיבוי, חלקים נרחבים מהיער עדיין בוערים, ומומחים מזהירים כי מדובר בנזק שאולי לא ניתן יהיה לתקנו.

היערות ההיירקאניים הם נכס טבע נדיר ובעל חשיבות היסטורית עצומה ונחשבים לעתיקים מאוד

ההזנחה: 51% משטח היער נעלם

איסמעיל כהרום, מומחה סביבה, תקף בחריפות את ההתנהלות הממשלתית וציין כי היערות אינם זוכים להתייחסות ההולמת את ערכם האמיתי.

כהרום חשף תמונה קשה של מחסור בציוד, קשיים תקציביים והיחלשות מערך היערנים הממשלתי, המובילים גם לכריתת עצים בלתי מבוקרת. המומחה קרא להקצות תקציבים ייעודיים ולהצטייד במטוסי כיבוי ומטוסי מים להגנת היערות.

שריפת ענק באיראן (צילום: מהרשת הערביות)

זעם ציבורי: "חוסר כשירות והתעלמות כרונית"

התמודדות המשטר עם השריפה הציתה גל ביקורות חריף ברשתות החברתיות באיראן. משתמשים רבים מאשימים את המשטר ב"חוסר כשירות", "התעלמות כרונית מהסביבה" ו"חוסר אחריות של גורמים רשמיים"

התמונה בשטח, כפי שתוארה על ידי משתמשת בשם עזאם ברשת X, היא קשה: "האש טורפת את העצים, והאנשים רצים אחריה בידיים חשופות, מנסים 'לחבק את העצים והאדמה של היירקאניה' כדי שלא יהפכו לאפר" – כל זאת מול היעדר מוחלט של ציוד מקצועי.

פעילים סביבתיים, כמו חאמד תיזרויאן, הדגישו את הנתק בין ההנהגה לשטח, וטענו כי אלמלא המחאה הציבורית, איש מהבכירים לא היה טורח להגיע לראות את האסון. דברים אלו נקשרו על ידי משתמשים רבים להיעדר פיקוח, מחסור באמצעים אוויריים והגעה מאוחרת של מנהלים אחראים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
משתוללת כבר מספר שבועות ועדיין לא דווח בכל אתרי החדשות שאני עוקב?? במיוחד לאור הבצורת המתמשכת והאי שקט בעקבותיו. ממש מןזר.
מישהו

