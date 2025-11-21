נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, החריף אתמול את אזהרותיו ואמר כי מדינתו ניצבת בפני משבר עמוק המחייב העברת הבירה מטהראן. לדבריו, הלחץ על משאבי המים, הקרקע והתשתיות הגיע לנקודה שבה "אין עוד בחירה" והממשלה מחויבת לפעול.

כלי התקשורת הממלכתיים באיראן ציטטו את דבריו והציגו אותם כהמשך להסלמת המסר שמוביל הנשיא בתקופה האחרונה.

פזשכיאן הזכיר כי בעבר התקבלו החלטות עקרוניות להעביר את הבירה, אך הדבר לא יצא לפועל בשל מחסור תקציבי בסיסי. אילו עמד תקציב כזה לרשות הממשלה, אמר, ייתכן שהמהלך כבר היה מאחוריהם. "המציאות היא שאין לנו עוד ברירה – זו חובה", הצהיר בנאומו.

לדבריו, טהראן מצויה בעיצומה של "קטסטרופה": חלקים בעיר שוקעים בקצב של עד שלושים סנטימטר בשנה, מקורות המים הולכים ואוזלים, והתשתיות אינן מסוגלות עוד להכיל את הגידול באוכלוסייה ואת המשך הבנייה. "כשאנחנו אומרים שהקרקע שוקעת שלושים סנטימטר בשנה – זו משמעות של אסון", התריע.

פזשכיאן תקף דפוסי ניהול כושלים, בנייה מואצת באזורים עיליים ופגיעה חמורה בזרימת המים – שלדבריו יצרו נזקים שעלולים להיות בלתי הפיכים. הוא קרא למשרדי הממשלה לפעול בשיתוף פעולה הדוק כדי למנוע "עתיד אפל" לאיראן, והדגיש כי "הגנת הסביבה איננה בדיחה. התעלמות ממנה פירושה חתימה על ההרס שלנו".

נשיא איראן הדגיש כי משבר המים הוא אחד הסמלים המובהקים למצוקה הלאומית. לדבריו, ניתן אמנם להזרים מים מטווחים רחוקים כמו מפרץ עומאן, אך הדבר יקר עד כדי כך שכל קוב מים כזה יעלה כחצי מיליון טומאן. לדבריו, טהראן אינה יכולה לצמוח עוד מבחינת אוכלוסייה או מבחינת פריסת בנייה חדשה.

בחודשים האחרונים עלתה האפשרות להעביר את הבירה לאזור מכראן שבדרום המדינה, הצופה אל מפרץ עומאן. דוברת הממשלה אף אישרה כי המהלך נבחן ברצינות. תומכי הרעיון מצביעים על היתרונות הכלכליים והלוגיסטיים של האזור, הכולל את נמל צ'האבאר – שער מרכזי של איראן לאוקיינוס ההודי.

עם זאת, המבקרים מזהירים כי מכראן עדיין איננה מפותחת מספיק, רגישה מבחינה ביטחונית וחסרה תשתיות בסיסיות לתפקודה כעיר בירה. מעבר כזה עלול לעלות עשרות מיליארדי דולרים – סכום שמדינת איראן, הנתונה במשבר כלכלי, אינפלציה גבוהה ולחץ בינלאומי, אינה יכולה לשאת.

למרות הקשיים, פזשכיאן הבהיר כי מבחינתו אין עוד דרך חזרה: "עלינו להגן על עתידנו. התעלמות מהמשבר פירושה להפקיר את המדינה".