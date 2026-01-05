"שיגעון הברקודה": האולטימטום של א-סיסי שהשאיר את פריז בהלם

בזמן שאירופה מנסה לשמור על סודותיה הביטחוניים, בקהיר החליטו לשבור את הכלים. מצרים כבר לא מסתפקת ברכישת צוללות – היא דורשת את טכנולוגיית הקצה של צרפת, ואם לא תקבל אותה? בייג'ינג כבר מחכה בפתח. הצצה למשא ומתן שהפך למלחמה קרה בלב הים התיכון

לפי דיווחים ב-"Intelligence Online", מצרים הניחה על השולחן דרישה שהשאירה את בכירי "Naval Group" ואת ארמון האליזה המומים: קהיר אינה מעוניינת רק ב"מוצר מדף", אלא דורשת ריבונות טכנולוגית מלאה.

החזון המצרי כולל הקמת פסי ייצור מתקדמים במספנות באלכסנדריה, שבהם ייבנו נגזרות של צוללת התקיפה "ברקודה" (Barracuda) בגרסתה הקונבנציונלית.

אך הדרישה המצרית הולכת רחוק עוד יותר – קהיר תובעת את הזכות לייצא את הצוללות שייבנו על אדמתה למדינות שלישיות. מדובר במהלך שיכול להפוך את מצרים למרכז אספקה ביטחוני אזורי, ובכך להתחרות ישירות בתעשיות הביטחוניות של אירופה.

צוללת ה"ברקודה": מפלצת של טכנולוגיה והרתעה

מדוע מצרים מתעקשת דווקא על הדגם הצרפתי? התשובה טמונה ביכולות ה"סטראטג'יק" (Strategic) שהכלי הזה מעניק. ה"ברקודה" נחשבת לאחת הצוללות השקטות והחמקניות בעולם. מצרים לוטשת עיניים במיוחד לשילוב של מערכות הנעה עצמאיות (AIP), המאפשרות שהייה ממושכת מתחת למים ללא צורך בעלייה לפני השטח, ובמערכת טילי השיוט הימיים (NCM) של חברת MBDA.

יכולת זו תעניק לצי המצרי "אגרוף ארוך" המאפשר פגיעה מדויקת במטרות אסטרטגיות במרחק מאות קילומטרים, מה שישנה לחלוטין את מאזן ההרתעה מול האיומים הגוברים בים התיכון ובים האדום.

משחקי הכוח: האיום הסיני והדרום קוריאני

הנשיא א-סיסי וצמרת הצבא המצרי אינם מנהלים את המשא ומתן הזה בוואקום. כדי לאלץ את הצרפתים להתגמש בסוגיית העברת הטכנולוגיה (ToT), קהיר מפעילה טקטיקה של "בחינת חלופות" מופגנת. על פי "Defense News", משלחות מצריות בוחנות מקרוב את הצוללת הדרום-קוריאנית המתקדמת KSS-III, ואף את הדגמים הסיניים החדישים (Type 039A).

הצי הימי של מצרים מורכב מ-150 ספינות צבא, כולל 8 צוללות, 62 ספינות סיור, 13 פריגטות ו-17 ספינות המתמחות באמצעי סיכול מוקשים.

המסר למקרון ברור: אם צרפת תחשוש לחלוק את סודותיה המקצועיים, מצרים לא תהסס לחתום על חוזה היסטורי עם בייג'ינג או סיאול – מהלך שידחוק את רגלי המערב מאחד השווקים הביטחוניים הרווחיים והחשובים בעולם.

התלות ההדדית: סיכון מול סיכוי

היחסים הביטחוניים בין פריז לקהיר עמוקים ומושרשים. בעשור האחרון רכשה מצרים שבעה כלי שיט צרפתיים מתקדמים, כולל שתי נושאות המסוקים מסדרת "מיסטרל". רק בדצמבר האחרון הודיעה Naval Group על הארכת הסכמי התחזוקה של הצי הקיים בחמש שנים נוספות.

עם זאת, הצוללות הן "הקו האדום" של פריז. העברת טכנולוגיית ייצור של צוללות למדינה שאינה חברה בנאט"ו היא תקדים מסוכן מבחינת הצרפתים. אם העסקה תיחתם תחת התנאים המצריים, מצרים תהפוך לכוח הימי הדומיננטי ביותר בצפון אפריקה ובעולם הערבי, עם יכולת ייצור עצמאית שתבטיח לה חסינות מפני אמברגו נשק או לחצים חיצוניים בעתות משבר.

השורה התחתונה: 2026 כשנת הכרעה

השאיפה המצרית היא לראות את הצוללת הראשונה נכנסת לשירות מבצעי בין השנים 2032 ל-2035, כאשר חלק ניכר מעבודות הגמר יתבצעו תחת דגל מצרים. אם המשא ומתן יבשיל לחתימה במהלך שנת 2026, זה לא יהיה רק חוזה מסחרי של 6 מיליארד אירו; זו תהיה הצהרה מדינית על הקמת ציר ביטחוני חדש ורב-עוצמה בלב הים התיכון.