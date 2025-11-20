ברקע משבר המים הקיצוני הפוקד את איראן, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, העלה שוב את נושא העברת הבירה מטהרן עקב בעיות אספקת מים. לדבריו, "אין לנו ברירה וזה הכרח".

פזשכיאן דיבר היום (חמישי) על נושא משבר המים האיראני, והצורך של הממשל לעזוב את טהראן, ולהכריז על בירה חדשה בדרום המדינה, בניסיון לחסוך בכמויות המים המוזרמות צפונה.

"העברת הבירה מטהראן דרומה הפכה להיות בלתי נמנעת, עם צפיפות יתר ומחסור מים, טהראן לא יכולה להמשיך להרשות לעצמה לשכן את הממשלה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה גדילה נוספת". הסביר פזשכיאן.

לדבריו, "המציאות היא שאין לנו עוד ברירה; זה הכרח. אנחנו לא יכולים להכביד על האזור הזה באוכלוסייה ובבנייה נוספת. אנחנו יכולים לפתח אותו, אבל לא נוכל לפתור את בעיית המים".

הנשיא הוסיף ושאל: "כן, אנחנו יכולים להעביר מים מהמפרץ הפרסי לטהרן, אבל כל מטר מעוקב של מים עולה כ-500,000 טומאן. האם זה הגיוני לשלם מחיר כזה למטר מעוקב של מים? איזה היגיון תומך בכך?"

"מדובר בצורך של ממש, לא ניתן להמשיך לדחות אז זה". קבע הנשיא ולבסוף חשף כי "הממשלה הציעה את מחוז מכראן כאפשרות לבירה חדשה, אך לא התקבלו החלטות". "עלינו לפתח אחת ולתמיד תוכנית חדשה, מדעית ומקיפה לעתיד מדינותינו", סיכם.

בעבר אמרה דוברת הממשלה פאטמה מוהג'ראני כי הצהרתו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן על העברת הבירה האפשרית מטהרן אינה מציאותית וכי הדבר נעשה רק כדי להדגים את חומרת הבעיה.

הממשל האיראני הציע בעבר להעביר את הבירה לאזור מקראן המתפתח בדרום-מזרח המדינה, אם כי הרשויות לא פרסמו לוח זמנים ליישום התוכנית. טהראן, שבה מתגוררים כ-9 מיליון תושבים ובאזור המטרופוליטני שלה כ-16 מיליון, סובלת מצפיפות אוכלוסין קיצונית ומזיהום אוויר חמור, בנוסף למשבר המים.

רעיון העברת הבירה האיראנית צף מעת לעת במשך יותר מארבעה עשורים, אך נבלם בכל פעם בגלל מחלוקות פוליטיות ומחסור בתקציבים. בעבר נשקלו ערים כמו סמנאן, קום ואספהאן כאפשרויות חלופיות, אולם הקשיים הכלכליים סיכלו כל ניסיון להתקדם בסוגייה.