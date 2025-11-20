כיכר השבת
"זה הכרח"

בשל משבר המים החריף במדינה: נשיא איראן מציע פתרון קיצוני; "אין ברירה"

בשל המחסור במים ההולך ומחמיר ממנו סובלת הרפובליקה האיסלאמית, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודה היום כי אין מנוס מהעברת בירת המדינה מטהראן למקום אחר בדרומה | פזשכיאן אמר כי טהראן אינה יכולה לשאת עוד אוכלוסייה ובנייה, וכי העברת מים מהמפרץ הפרסי תעלה הון עתק (העולם הערבי)

3תגובות
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163519472)

ברקע משבר המים הקיצוני הפוקד את , נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, העלה שוב את נושא העברת הבירה מטהרן עקב בעיות אספקת מים. לדבריו, "אין לנו ברירה וזה הכרח".

פזשכיאן דיבר היום (חמישי) על נושא משבר המים האיראני, והצורך של הממשל לעזוב את טהראן, ולהכריז על בירה חדשה בדרום המדינה, בניסיון לחסוך בכמויות המים המוזרמות צפונה.

"העברת הבירה מטהראן דרומה הפכה להיות בלתי נמנעת, עם צפיפות יתר ומחסור מים, טהראן לא יכולה להמשיך להרשות לעצמה לשכן את הממשלה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה גדילה נוספת". הסביר פזשכיאן.

לדבריו, "המציאות היא שאין לנו עוד ברירה; זה הכרח. אנחנו לא יכולים להכביד על האזור הזה באוכלוסייה ובבנייה נוספת. אנחנו יכולים לפתח אותו, אבל לא נוכל לפתור את בעיית המים".

הנשיא הוסיף ושאל: "כן, אנחנו יכולים להעביר מים מהמפרץ הפרסי לטהרן, אבל כל מטר מעוקב של מים עולה כ-500,000 טומאן. האם זה הגיוני לשלם מחיר כזה למטר מעוקב של מים? איזה היגיון תומך בכך?"

"מדובר בצורך של ממש, לא ניתן להמשיך לדחות אז זה". קבע הנשיא ולבסוף חשף כי "הממשלה הציעה את מחוז מכראן כאפשרות לבירה חדשה, אך לא התקבלו החלטות". "עלינו לפתח אחת ולתמיד תוכנית חדשה, מדעית ומקיפה לעתיד מדינותינו", סיכם.

בעבר אמרה דוברת הממשלה פאטמה מוהג'ראני כי הצהרתו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן על העברת הבירה האפשרית מטהרן אינה מציאותית וכי הדבר נעשה רק כדי להדגים את חומרת הבעיה.

הממשל האיראני הציע בעבר להעביר את הבירה לאזור מקראן המתפתח בדרום-מזרח המדינה, אם כי הרשויות לא פרסמו לוח זמנים ליישום התוכנית. טהראן, שבה מתגוררים כ-9 מיליון תושבים ובאזור המטרופוליטני שלה כ-16 מיליון, סובלת מצפיפות אוכלוסין קיצונית ומזיהום אוויר חמור, בנוסף למשבר המים.

רעיון העברת הבירה האיראנית צף מעת לעת במשך יותר מארבעה עשורים, אך נבלם בכל פעם בגלל מחלוקות פוליטיות ומחסור בתקציבים. בעבר נשקלו ערים כמו סמנאן, קום ואספהאן כאפשרויות חלופיות, אולם הקשיים הכלכליים סיכלו כל ניסיון להתקדם בסוגייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אולי תפסיקו לבזבז כסף על טרור ואנטישמיות?
אריק
2
אולי זה העיר שהיו מרדכי ואסתר המלכה וכך חסל לאויבינו
מצפה לגאולה
1
שקרן , אתה רוצה פשוט לאנשי השלטון החבורה שלך יהיה מים , לא עומס ולא בטיח מעניין אותך . אתה לא מרמה את אף אחד
בן אדם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר