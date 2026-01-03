המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, קרא היום (שבת) לכוחות הביטחון לפעול לדיכוי המפגינים ברחבי המדינה, תוך שהוא מכנה אותם "מתפרעים" וטוען כי הם מונעים בידי גורמים זרים.

בנאום פומבי ראשון מאז פרוץ המהומות, הצהיר חמינאי כי בעוד שמחאה היא צעד לגיטימי, אין מקום להידברות עם אלו הנוקטים באלימות וכי "יש להעמיד את המתפרעים במקומם". דבריו נאמרו על רקע התרחבות המחאה ל-22 מחוזות ושבוע של עימותים אלימים.

את הדברים אמר המנהיג העליון של איראן למרות איומיו של טראמפ להתערב במשבר באיראן במידה ויהיו הרוגים נוספים.

לפי נתונים שאומתו, לפחות שמונה מפגינים נהרגו בשבעת ימי המלחמה האחרונים. בין ההרוגים שזוהו: סג'אד ולאמנש, בן 20 מהעיר לורדגאן, אחמד-רזא אמאני, מתמחה בעריכת דין בן 28 שנהרג באזנא, ואמירהוסיין ביאתי, בעל בית קפה מהמדאן שנישא לפני פחות משנה. דיווחים מצביעים על כך שלפחות 44 בני אדם נפצעו מירי חי או מכדורי פלט שירה הצבא, ועשרות נוספים סובלים מפגיעות קשות כתוצאה מהכאות באלות. משפחות ההרוגים דיווחו על לחצים כבדים מצד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, הכוללים החרמת גופות, איומים ומניעת קיום הלוויות.

המחאה, שהחלה בשביתת סוחרים בטהרן, התפשטה ליותר מ-110 מוקדים ברחבי איראן. בשבת חודשו ההפגנות בשכונות המזרחיות והמערביות של הבירה, וכן בערים קום ומשהד. סטודנטים באוניברסיטה לאמנות בטהרן פרסמו גילוי דעת התומך במפגינים ובסוחרים השובתים, וקריאות דומות למחאה ביום ראשון הופצו בקרב סוחרי הבאזאר. במקביל, איגוד המורים האיראני פנה לכוחות המשטרה והצבא בקריאה שלא "ללכלך את ידיהם בדם העם" ולהימנע מדיכוי אלים.

בזירה הבינלאומית, המתיחות בין טהרן לוושינגטון מחריפה. שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, דחה את דרישת איראן לגנות את אזהרות הנשיא דונלד טראמפ, ואמר כי "ההתבכיינות של המשטר האיראני לאו"ם מתעלמת מעשורים של מתן חסות לטרור ומחיצת בני עמו שלו". וולץ הדגיש כי ארה"ב ניצבת לצד האיראנים השואפים לחופש. מנגד, חבר פרלמנט איראני הזהיר כי כל פעולה אמריקנית או ישראלית תיענה בתגובה קשה שתפגע בבסיסים ובאינטרסים של ארה"ב באזור.

במקביל, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס אף הוא למצב וציין כי על המשטר בטהרן לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בוונצואלה, שם דווח על עזיבת הנשיא מדורו בעקבות תקיפה אמריקנית. במקביל, גרמניה והאו"ם הביעו דאגה עמוקה מהפרת זכויות האדם באיראן וקראו לרשויות לכבד את חופש הביטוי ולהימנע משימוש בכוח מופרז כלפי האזרחים.