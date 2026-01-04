הפעולה הצבאית של ארצות הברית שהובילה לתפיסתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו עוררה גל תגובות ברחבי הקהילה הבין־לאומית.

מרבית התגובות אמנם הביעו הסתייגות מסוימת מעצם הפעולה, אך התגובות הקיצוניות ביותר הגיעו דווקא מהדיקטטורות הגדולות, המהוות בעלות ברית וותיקות של ונצואלה, וכן ממדינות הנחשבות זה מכבר לאויבות של ארה"ב.

גינויים

קוריאה הצפונית

במשרד החוץ של קוריאה הצפונית גינו בחריפות את הפעולה של ארה"ב בוונצואלה, ואמרו שזה "המקרה החמור ביותר של פגיעה בריבונות".

רוסיה

רוסיה דרשה מההנהגה האמריקנית “לשקול מחדש את עמדתה ולשחרר את הנשיא הנבחר כדין של המדינה הריבונית ואת רעייתו”.

סין

בייג’ינג מסרה כי “סין מזועזעת עמוקות ומגנה בחריפות את השימוש הבוטה של ארצות הברית בכוח נגד מדינה ריבונית ואת פעולתה נגד נשיאה”.

איראן

איראן, שאת מתקני הגרעין שלה ארה"ב תקפה במהלך מלחמת 12 הימים, מסרה כי היא “מגנה בחריפות את המתקפה הצבאית של ארצות הברית על ונצואלה ואת ההפרה הבוטה של הריבונות הלאומית ושל שלמותה הטריטוריאלית של המדינה”.

מקסיקו

מקסיקו, שטראמפ איים עליה בעבר גם היא בפעולה צבאית בשל סחר בסמים, גינתה בחריפות את הפעולה הצבאית האמריקנית בוונצואלה ואמרה כי היא “מסכנת באופן חמור את היציבות האזורית”.

קולומביה

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו - שמדינתו גובלת בוונצואלה - כינה את הפעולה האמריקנית “פגיעה בריבונות” של אמריקה הלטינית, שתוביל למשבר הומניטרי.

ברזיל

נשיא ברזיל, לואיז אינאסיו לולה דה סילבה, תקף את התקיפות האמריקניות וכינה אותן “פגיעה חמורה” בריבונות ונצואלה.

קובה

קובה, בעלת ברית קרובה של ונצואלה, גינתה את המהלך כ“טרור מדינתי נגד העם הוונצואלי האמיץ”.

הסתייגויות

מדינות אירופיות שלחו גם הן הסתייגויות שונות, לעיתים יחד עם הבעת שמחה מאופקת על נפילת משטרו של מדורו.

ספרד

ספרד הציעה לתווך במשבר כדי למצוא דרך לפתרון בדרכי שלום, וקראה ל“הפחתת מתחים ואיפוק”.

צרפת

צרפת גינתה את הפעולה האמריקנית ואמרה כי היא מערערת את המשפט הבין־לאומי, וכי אין לכפות פתרון למשבר בוונצואלה מבחוץ. עם זאת הנשיא מקרון התבטא: "העם הוונצואלי חופשי כעת מהדיקטטורה של ניקולס מדורו, ויכול רק לשמוח".

בריטניה

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי על כל המדינות “לכבד את המשפט הבין־לאומי”, והוסיף כי “בריטניה לא הייתה מעורבת בשום צורה במבצע הזה”, תוך שהוא קורא לסבלנות כדי “לבסס את העובדות”. יחד עם זאת אמר כי "לא יזיל דמעה" על מדורו.

תמיכה

מדינות אחרות אף הביעו תמיכה מפורשת בתקיפה.

מדינות הבלקן

צפון מקדוניה יחד עם מדינות הבלקן אלבניה וקוסובו, הביעו תמיכה בוושינגטון.

“אנו עומדים לצד ארצות הברית והעם הוונצואלי למען חירות ודמוקרטיה”, כתב שר החוץ של צפון מקדוניה, טימצ’ו מוצ’ונסקי, ברשת X.

איטליה

בביטוי נדיר של תמיכה בפעולה האמריקנית מצד מדינה אירופית גדולה, ראש ממשלת איטליה הימנית ג’ורג’יה מלוני - בעלת ברית של טראמפ - טענה כי הפעולה הצבאית של ארצות הברית בוונצואלה הייתה “לגיטימית” ו“הגנתית”.

ישראל

ישראל בירכה גם היא על המבצע. ראש הממשלה נתניהו בירך על המבצע ומסר כי הוא "מצדיע לנשיא טראמפ על מנהיגות אמיצה והיסטורית בשם החירות והצדק". שר החוץ גדעון סער הוסיף כי ישראל רואה בארצות הברית את "מנהיגת העולם החופשי" ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד איים וכתב כי על מנהיגי איראן ללמוד מהאירועים.

אוקראינה

אוקראינה - התלויה בסיוע אמריקני במלחמתה נגד הפלישה הרוסית - לא התייחסה לשאלת החוקיות של שימוש בכוח צבאי מצד מעצמה גדולה כמו ארצות הברית נגד מדינה קטנה בהרבה כמו ונצואלה. במקום זאת, שר החוץ אנדריי סיביה התמקד בהיעדר הלגיטימציה של מדורו ובדיכוי מצד ממשלת ונצואלה, והביע תמיכה ב“דמוקרטיה, זכויות אדם והאינטרסים של הוונצואלים”.