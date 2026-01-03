כיכר השבת
"שנה טובה לאזרחי איראן וגם לסוכני המוסד שלצידם" | הפוסט של הבכיר האמריקני עורר סערה

מייק פומפיאו, מזכיר המדינה לשעבר של ארה"ב תחת הנשיא ה-45 דונלד טראמפ, איחל אמש "שנה טובה" לאזרחי איראן, תוך שהוא מתייחס גם ל"סוכני המוסד שלצידם" (חדשות, בעולם) 

מייק פומפיאו (שאטרסטוק)

מזכיר המדינה לשעבר של מייק פומפיאו, פרסם אתמול איחולי "שנה טובה" לאזרחי בדרך ייחודית, כשהוא מתייחס למחאות במדינה - ולסוכני המוסד הנמצאים שם.

"המשטר האיראני בצרות. הבאת שכירי חרב היא תקוותו האחרונה", כתב פומפאו בהקשר למחאות הגדולות שפרצו השבוע באיראן.

לדבריו, "מהומות בעשרות ערים והבסיג' תחת מצור - משד, טהרן, זאהדן. תחנה הבאה: בלוצ'יסטן. 47 שנים של משטר זה; נשיא ארה"ב ה-47. צירוף מקרים? שנה טובה לכל איראני ברחובות. וגם לכל סוכן מוסד שהולך לצידם...", סיכם פומפאו.

דבריו של מזכיר המדינה לשעבר תחת הנשיא טראמפ מגיעים בהמשך לאיומיו של טראמפ כי ארה"ב תתערב במשבר אם ימשיכו לרצוח אזרחים.

כזכור, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן עלי לאריג'אני איים על ארה"ב שכל התערבות תוביל לכאוס, ואיים גם לפגוע בכוחות אמריקנים.

מייק פומפאו ששירת כאמור כמזכיר המדינה תחת טראמפ בכהונתו הקודם וכראש ה-CIA בעבר, היה אחד הקולות הבולטים ביותר בפוליטיקה האמריקנית נגד איראן.

