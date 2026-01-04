ספינות מלחמה של ארה"ב בתמרון מבצעי ( צילום: סרטון רשמי של חיל הים האמריקאי )

בזמן שהמתיחות במפרץ הפרסי מגיעה לנקודת רתיחה, איחוד האמירויות וארצות הברית מסמנות את קו ההגנה האחרון. עסקת הענק שנחתמה לאחרונה מול תאגיד "לוקהיד מרטין", בהיקף של למעלה מ-142 מיליון דולר, היא הרבה מעבר לחוזה טכני – מדובר בביצור "כיפת הברזל" האסטרטגית של המפרץ מול ארסנל הטילים המדויקים של איראן ושלוחותיה.

כפי שדווח ב-World Defense News, העסקה מקפיצה את סך הסיוע וההשקעה האמריקנית במערך ההגנה האווירית של האמירויות לכ-876.6 מיליון דולר.

הנתון הזה מציב את המדינה כשותפה בכירה וקריטית במערך ההרתעה המערבי, כזו שמחזיקה בידיה את המפתח ליציבות הנתיבים הימיים והאנרגטיים של העולם.

מכת מחץ קינטית: להשמיד טיל עם טיל

בלב העסקה עומדת מערכת ה-THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – היהלום שבכתר ההגנה הרב-שכבתי. בניגוד למערכות ישנות המשתמשות בחומר נפץ כדי לפוצץ את האיום בקרבת המטרה, ה-THAAD מבוססת על טכנולוגיית "Hit-to-Kill".

מדובר במיירטים שמשמידים את ראש הקרב העוין באמצעות אנרגיה קינטית טהורה – התנגשות ישירה במהירות עצומה שמרסקת את הטיל התוקף לאבק, ללא צורך במטען נפץ נוסף. יכולת זו מאפשרת יירוט בגובה רב מאוד, מה שממזער את הסיכון לנזק סביבתי משני או פגיעה מאריזה גרעינית/כימית על אדמת המדינה.

הסנכרון מול CENTCOM: העיניים של וושינגטון במזרח

גורמי ביטחון בוושינגטון מדגישים כי חשיבות המערך חורגת מגבולות המפרץ. שיתוף הפעולה ההדוק בין חיל האוויר של האמירויות לבין מפקדת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מאפשר סנכרון נתונים בזמן אמת.

היכולת המבצעית הזו משמשת כמרכיב קריטי בנרטיב ההרתעה העולמי של ארה"ב, כשהיא משדרת עוצמה לא רק לאיראן, אלא גם לשחקניות בזירה ההודית-פסיפית ובאירופה. החוזה הנוכחי מבטיח רצף לוגיסטי הכולל שדרוגי תוכנה וחומרה מתקדמים, חלקי חילוף ואימונים מפרכים לצוותים המקומיים, המיוצרים כולם בלב התעשייה הביטחונית האמריקנית בקליפורניה, טקסס וארקנסו.

המסר לטהרן: עליונות מוחלטת

נוכחותן של סוללות THAAD דרוכות על אדמת האמירויות מהווה "תמרור עצור" לכל שחקן אזורי המבקש לערער את הסדר הקיים. לוקהיד מרטין ממשיכה לבסס את מעמדה כספקית העיקרית של עליונות אווירית, ומבטיחה שמדינות המפרץ יהיו מוגנות מפני האיומים הבליסטיים המורכבים ביותר שקיימים היום בשוק הנשק העולמי.