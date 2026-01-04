המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן קיימה בליל שבת ישיבת חירום דחופה בצל תחושת בהלה חסרת תקדים בצמרת השלטון, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

שלושה גורמים רשמיים בטהרן אישרו כי בכירי הרפובליקה האסלאמית הודו בדיונים סגורים כי המשטר נקלע ל"מצב הישרדות", כשהוא ניצב בפני שילוב קטלני של תסיסה אזרחית אלימה ואיומים צבאיים מוחשיים מצד ישראל וארצות הברית.

לפי הדיווח הדרמטי, בישיבה הלילית דנו הבכירים בדרכים לריסון המהומות תוך ניסיון להימנע מהפעלת כוח קטלני נרחב, מתוך חשש שמרחץ דמים ברחובות יעניק לנשיא דונלד טראמפ את העילה להתערבות צבאית.

הנשיא טראמפ פרסם אזהרה חריפה לפיה ארצות הברית "חמושה, טעונה ומוכנה לפעולה" אם יפגע המשטר במפגינים שלווים, והבטיח כי וושינגטון תבוא לעזרתם. בירושלים, שרת החדשנות גילה גמליאל הביעה תמיכה פומבית במפגינים, מה שהגביר את החשש בטהרן כי ישראל תנצל את חוסר היציבות הפנימי להנחתת מכה נוספת על מתקני הגרעין, בהמשך לתקיפות המשותפות של ארה"ב וישראל ביוני האחרון.

חוסר האונים של הדרג המדיני באיראן בלט בישיבות חירום נוספות שקיים הנשיא מסעוד פזשכיאן עם יועציו הכלכליים. פזשכיאן הודה בשיחות סגורות כי "אין לו רעיונות" לפתרון המשבר הכלכלי, שהוביל לצניחת המטבע המקומי לשפל של 1.4 מיליון ריאל לדולר. שר החוץ, עבאס עראקצ'י, הגדיר את האירועים בפני ראשי התקשורת במדינה כ"מאבק על הישרדותה של האומה והרפובליקה האסלאמית", והבהיר כי אין כרגע כל סיכוי לדיפלומטיה מול וושינגטון.

עוד עולה מהדיווח הדרמטי כי יועציו של פזשכיאן אף הציעו להסיט את הזעם כלפי חמינאי. "פזשכיאן צריך להסיט את האשמה בנאומים פומביים ולהצביע על מבנה הכוח הכפול של איראן, שבו החלטות מפתח מתקבלות על ידי המנהיג העליון, אייתוללה עלי חמינאי", אמרו יועציו.

המחאות, שנמשכות זה שבוע, החלו בבזאר של טהרן והתפשטו במהירות לקמפוסים ולמחוזות המערביים, שם נרשמו חילופי אש ושימוש ברימוני יד מצד קבוצות מפגינים מאורגנות. הפרשן השמרני עלי גולהאקי הזהיר כי הכלכלה הממוטטת פוגעת בנאמנות כוחות הביטחון, וציין כי "כאשר השוטרים והחיילים נאבקים על פרנסתם, קווי ההגנה של המשטר קורסים". מניין ההרוגים בעימותים עומד על לפחות עשרה בני אדם, בהם שני אנשי ביטחון.

בשלב זה נראה כי הנהגת איראן מפוצלת בדרכי הפעולה: בעוד פזשכיאן קורא "להקשיב לקולו של העם", המנהיג העליון עלי חמינאי דורש להעמיד את "המתפרעים" במקומם וממשיך להאשים גורמים חיצוניים בקריסת הכלכלה. אנליסטים בטהרן מצביעים על כך שלממשלה אין אסטרטגיה מגובשת להתמודדות עם הלחץ הכפול, וכי המדינה נמצאת כעת ב"נקודת פיצוץ" היסטורית.