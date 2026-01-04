לפחות 16 בני אדם נהרגו עד כה במחאות באיראן, כך דיווחו ארגוני זכויות אדם מערביים, במה שמהווה עלייה משמעותית משבוע שעבר, כאשר המספר עמד על כחמישה בני אדם.

גם כלי התקשורת באיראן דיווחו על מעצרים ואף על הרוגים, כאשר המוחים התעמתו ראש בראש עם כוחות הביטחון, יידו אבנים לעבר שוטרים והעלו באש מבני ממשל ומשטרה.

כוחות ביטחון איראניים השתמשו היום בגז מדמיע ופתחו בעימותים פיזיים נגד סוחרים ובעלי חנויות בלב טהרן, בניסיון לאלצם לפתוח מחדש את העסקים לאחר ימי שביתה.

עיקר המתיחות נרשמה בבזאר המרכזי ובמרכזי הקניות "עלאדין" ו"צ'ארסו", שם פטרלו יחידות רכובות על אופנועים לאורך ציר ג'ומהורי. סרטונים מהשטח תיעדו המונים צועקים "בי-שארף" (חסרי כבוד) לעבר השוטרים, בעוד שביתות מסחר דומות דווחו גם בערים ניריז ומרבדשט שבדרום המדינה.

לפי איראן אינטרנשיונל, העיר מלכשאהי הוגדרה היום כנקודת העימות הקטלנית ביותר, לאחר שהתפרסמו תיעודים המאשרים ירי חי של כוחות הביטחון לעבר המפגינים.

בלוויות שנערכו היום בעיר השתתפו המונים שקראו "מוות לחמינאי". במקביל, במערב המדינה בעיר פרסאן, דווח על פציעתה הקשה של סהר אעתמאדי, צעירה בת 22, שפגיעתה עוררה הדים נרחבים ברשתות החברתיות. לפי דיווחים באתרי חדשות אופוזיציוניים, המחאה התפשטה ללא פחות מ-174 מוקדים ברחבי איראן.

חבר הנהלת הפרלמנט, אחמד נאדרי, הודה היום כי המניע למחאות הוא הלחץ הכלכלי הכבד. לדבריו, "אין רצון רציני בממשלה לארגן את שוק המט"ח והזהב", וכי האינפלציה המשתוללת היא זו שמובילה את המעמד הבינוני והשכבות המוחלשות להפגין. כמענה לדיכוי, פרסם הנסיך הגולה רזה פהלווי הנחיה למפגינים לשמור על השליטה ברחובות ולהציב חסימות כבישים כדי לשבש את תנועת כוחות הביטחון.

במישור המדיני, הרשויות בטהרן הציבו שלט חוצות בכיכר פלסטין המציג ארונות קבורה עטופים בדגלי ישראל וארה"ב, ועליהם הכיתוב בעברית ובאנגלית: "היזהרו על החיילים שלכם".

נשיא בית המשפט העליון, מוחמד ג'עפר מונתזרי, הצהיר כי האומה לא תאפשר התערבות זרה וכי תוכניותיו של דונלד טראמפ ייכשלו. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירועים ואמר כי "ייתכן מאוד שאנו נמצאים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידיו", והוסיף כי ישראל מזדהה עם המאבק לחופש וצדק.

ברחבי המדינה נרשמו היום שיבושים קשים בגישה לאינטרנט, בזמן שסטודנטים באוניברסיטת תרביאת מודרס קיימו עצרות מחאה והשמיעו קריאות נגד ההנהגה. בתוך כך, משקיעים מעמק הסיליקון החלו לדון ברשתות החברתיות באפשרויות להזרמת הון לטכנולוגים איראנים ביום שבו המדינה תהיה חופשית מהמשטר הנוכחי.