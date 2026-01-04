ברחובות שיראז באיראן, הגואים ממחאות אלימות, נלכד רגע נוסף של תעוזה. בתיעוד וידאו דרמטי נראה מפגין בודד, ניצב מול "היחידות המיוחדות" של משטר האייתוללות בעודן יורות לעבר המפגינים. ברגע של התפרצות זעם, הוא שופך בנזין על אנשי כוחות הביטחון ומצית אותם, והופך את הציידים לניצודים בלב המהומה.

שמונה ימי מחאה כבר מרעידים את המדינה כולה על רקע משבר כלכלי חונק. האינפלציה דוהרת, הריאל קורס, והאזרח האיראני מוצא את עצמו נלחם על פת לחם ומים בסיסיים.

ברחובות נשמעת הקריאה המהדהדת: "אנחנו לא רוצים צופים, הצטרפו אלינו", בעוד הציבור נקרא לצאת ולהילחם על עתידו.

מול זעקת הרחוב, ניצב המנהיג העליון עלי חמינאי בקרירות מתריסה. בנאום מוקלט בסוף שבוע שעבר, הוא הבהיר כי "הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאויב" וכי יש "להעמיד את המתפרעים במקומם". בעוד הרשויות מנסות לצייר תמונה של דיאלוג עם המפגינים ה"לגיטימיים", הן מגיבות ביד ברזל – גז מדמיע, מעצרים המוניים ועימותים אלימים שהותירו אחריהם לפחות עשרה הרוגים, לפי ארגוני זכויות אדם.

המתח מגיע לשיאו כאשר ברקע מרחף איומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהכריז כי ארצו "נעולה ודרוכה" לפעולה באיראן. המשטר בטהראן מוצא את עצמו באחת התקופות הקשות בתולדותיו.