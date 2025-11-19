כיכר השבת
נאום החליפות

בן סלמאן: "מצטער, הפסדתם" - הבדיחה של יורש העצר שהפכה ויראלית

במהלך ביקורו המדיני והנוצץ בבית הלבן, הפתיע יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כשהתבדח על אנשים שהימרו שיגיע לבוש ב"חליפה שחורה" (חדשות בעולם)

בן סלמאן ונאום החליפות (צילום: רשתות חברתיות - תרגום ד"ש)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל אמש (שלישי) את יורש העצר וראש ממשלת סעודיה, מוחמד בן סלמאן בטקס קבלת פנים עמוס פאר והדר, שכלל משמר כבוד, חצוצרנים, דגלים אמריקאים וסעודיים גדולים, ומטס ראווה צבאי של מטוסי F-35 ו-F-16 מעל המדשאה הדרומית של הבית הלבן.

קבלת הפנים החגיגית ליורש העצר היא איתות בולט על התמקדותו של בקשרים כלכליים ועסקיים.

הנשיא טראמפ שיבח את יורש העצר, כינה אותו "חבר יקר מאוד" והתעקש כי יחסיה של עם סעודיה מעולם לא היו טובים יותר. הביקור לווה בהכרזות על הסכמי הגנה ומכירות נשק, ובן סלמאן הבטיח להגדיל את היקף ההשקעות הסעודיות המתוכננות בארה"ב מ-600 מיליארד דולר לכמעט טריליון דולר.

במהלך הביקור, יורש העצר מוחמד בן סלמאן משך תשומת לב ברשתות החברתיות לאחר שהתבדח בנוגע לאנשים שהימרו על לבושו.

בקטע שהפך ויראלי ברשתות, יורש העצר ציין:

וגם לפני שבאתי לכאן, מישהו אמר לי שיש באתרי הימורים מסוימים שהם מהמרים עליי כשאני לובש חליפות שחורות. ואם יהמרו עליי כשאני לובש חליפות שחורות, ואני אגיע לכאן עם החליפות השחורות, הם יקבלו כמעט פי 17.

אז אני רוצה לומר להם: סליחה, הפסדתם בהימור, אולי בפעם הבאה. אז תודה לך, אדוני הנשיא. תודה רבה.

אמר הנסיך.

1
ברור, שמלות יותר נוחות
מלגריט מלכה

