( צילום: הבית הלבן )

במהלך ביקורו היום (שלישי) בבית הלבן של יורש העצר הסעודי בן סלמאן, הסתובב עמו נשיא ארצות הברית טראמפ, מארחו, ב"שדרת הנשיאים" שבמדשאות הבית הלבן.

מדובר בשדרה שהוקמה לאחרונה ובה תמונות דיוקנם של כל נשיאי ארצות הברית לדורותיהם. כזכור, במקום תמונתו של ביידן מופיע במקום - בין שתי תמונותיו של טראמפ (אחת מתקופת כהונתו הראשונה והשנייה מתקופת כהונתו הנוכחית) עט דיגיטלית. כשהסתובב טראמפ עם בן סלמאן בשדרה התעכב גם על התמונה הזו והצביע עליה. גם אותה הציג בפני אורחו - כשלא מפספס הזדמנות ללעוג לקודמו בתפקיד.

טראמפ ובן סלמאן ליד תמונת העט הדיגיטלית ( צילום: צילום מסך )

"שביל התהילה הנשיאותי" ממוקם לאורך הקולונדה (שדרה מקורה) של האגף המערבי בבית הלבן. שגובל בפטיו החדש של גן הוורדים.

הוספת "שביל התהילה" היא חלק מסדרה של שינויים עיצוביים שטראמפ ביצע בבית הלבן מאז שחזר לתפקידו. שינויים אלו כוללים הוספת עיטורי זהב לקירות החדר הסגלגל, התקנת תרני דגל חדשים ועצומים על שתי המדשאות, החלפת הדשא בגן הוורדים באבן ריצוף, והתחלת בניית אולם נשפים חדש. טראמפ אף אירח ארוחת ערב ביום רביעי בערב על פטיו גן הוורדים החדש, סמוך למקום שבו תלויים הדיוקנאות, שהייתה בעצם ההצצה הראשונה של התקשורת ל"שביל התהילה".

הצבת "עט דיגיטלית" במקום תמונתו של ביידן מתייחסת באופן ישיר לטענתו החוזרת של טראמפ, לפיה ביידן היה "מבולבל" בסוף כהונתו, וכי הוא לא היה זה שקיבל את ההחלטות בפועל. הפורטרט החלופי נועד לרמוז כי ייתכן שביידן לא באמת חתם על מסמכי מפתח, אלא נעזר במכשיר אוטומטי זה, רמיזה שמטרתה לערער על הלגיטימיות של קודמו.