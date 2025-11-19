בביקור הראשון של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בארצות הברית מאז רצח ג'מאל חאשוקג'י, בחר הנשיא דונלד טראמפ להעניק לו הגנה תקיפה מפני שאלות על מעורבותו בפרשה.

במהלך המפגש בבית הלבן התפרץ טראמפ כשנשאל יורש העצר על רצח העיתונאי הסעודי, וטען כי בן סלמאן "עשה דברים מדהימים בתחום זכויות האדם" וכי אין סיבה להביך את האורח. כשנשאלה שוב שאלת האחריות לרצח, השיב: ״דברים קורים. הוא לא ידע על זה, ונסיים בזה״.

האמריקאים יודעים היטב שהקהילה המודיעינית ייחסה בעבר לבן סלמאן אישור למבצע שבו חאשוקג'י נרצח באיסטנבול, אך טראמפ בחר להתעלם מהדוח ולתאר את העיתונאי כ"אדם שנוי במחלוקת". הוא הוסיף כי על אף הכאב של משפחות קורבנות 11 בספטמבר, שזעמו על הביקור, בן סלמאן הוא ״איש שעושה עבודה פנומנלית״.

כזכור, מפגעי ה-11/9 היו סעודים.

בן סלמאן עצמו התייחס במהלך הפגישה לכאב של משפחות פיגועי 11 בספטמבר וטען כי אוסאמה בן לאדן השתמש בסעודים כדי לפגוע ביחסים בין וושינגטון לריאד. על חאשוקג'י אמר כי "כואב לשמוע על כל מי שמאבד את חייו בלי סיבה", וכי מדובר ב"טעות גדולה" שממנה הממלכה למדה ולטענתו גם תיקנה את מנגנוני הפיקוח כדי למנוע הישנות.

טראמפ דחה גם טענות לניגוד עניינים סביב עסקי משפחתו בסעודיה ואמר שאין לו קשר לעסקיה, למרות פרויקטים שמקדם ארגון טראמפ בממלכה.

כפי שדיווחנו אמש, הביקור לווה בטקסיות נדירה וכלל שטיח אדום, משמרות כבוד רכובים וסעודת ערב שבה הכריז טראמפ על מינוי סעודיה ל״בעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאטו".