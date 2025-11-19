כיכר השבת
פגישת החיוכים

הכתבת הביכה את הנסיך הסעודי ושאלה על רצח חשוקג'י - טראמפ: "דברים קורים"

כתבת הביכה את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י - פעולה שמיוחסת לממלכה | העיתונאית התעכבה גם על פיגועי ה-11.9 שבוצעו על ידי מחבלים סעודיםמ | טראמפ התפרץ וענה במקומו, ואף גער בכתבת שמביכה את הנסיך | בן סלמאן התעקש לענות על השאלה - וזה מה שהוא אמר (בעולם) 

טראמפ עם בן סלמאן בחדר הסגלגל, אמש (צילום: הבית הלבן)

בביקור הראשון של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בארצות הברית מאז רצח ג'מאל חאשוקג'י, בחר הנשיא להעניק לו הגנה תקיפה מפני שאלות על מעורבותו בפרשה.

במהלך המפגש בבית הלבן התפרץ טראמפ כשנשאל יורש העצר על רצח העיתונאי הסעודי, וטען כי בן סלמאן "עשה דברים מדהימים בתחום זכויות האדם" וכי אין סיבה להביך את האורח. כשנשאלה שוב שאלת האחריות לרצח, השיב: ״דברים קורים. הוא לא ידע על זה, ונסיים בזה״.

האמריקאים יודעים היטב שהקהילה המודיעינית ייחסה בעבר לבן סלמאן אישור למבצע שבו חאשוקג'י נרצח באיסטנבול, אך טראמפ בחר להתעלם מהדוח ולתאר את העיתונאי כ"אדם שנוי במחלוקת". הוא הוסיף כי על אף הכאב של משפחות קורבנות 11 בספטמבר, שזעמו על הביקור, בן סלמאן הוא ״איש שעושה עבודה פנומנלית״.

כזכור, מפגעי ה-11/9 היו סעודים.

בן סלמאן עצמו התייחס במהלך הפגישה לכאב של משפחות פיגועי 11 בספטמבר וטען כי אוסאמה בן לאדן השתמש בסעודים כדי לפגוע ביחסים בין וושינגטון לריאד. על חאשוקג'י אמר כי "כואב לשמוע על כל מי שמאבד את חייו בלי סיבה", וכי מדובר ב"טעות גדולה" שממנה הממלכה למדה ולטענתו גם תיקנה את מנגנוני הפיקוח כדי למנוע הישנות.

טראמפ דחה גם טענות לניגוד עניינים סביב עסקי משפחתו בסעודיה ואמר שאין לו קשר לעסקיה, למרות פרויקטים שמקדם ארגון טראמפ בממלכה.

כפי שדיווחנו אמש, הביקור לווה בטקסיות נדירה וכלל שטיח אדום, משמרות כבוד רכובים וסעודת ערב שבה הכריז טראמפ על מינוי סעודיה ל״בעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאטו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר