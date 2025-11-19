הפסלים חוטפים מכות בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

בלב העיר האנגג'ואו, מול המאוזוליאום המרשים של גיבור לאומי, ניצבים שני פסלי ברזל שהפכו לאחד מסמלי הבגידה והשפלות המפורסמים בהיסטוריה הסינית. כבר יותר מחמש מאות שנה ניצבים שם פסליהם של צ'ין חווי, קנצלר לשעבר משושלת סונג, ואשתו, וסופגים אינספור סטירות, בעיטות ויריקות מדי יום ממיליוני עוברי אורח.

צ'ין חווי כיהן כקנצלר במאה ה-12 ונחשב יחד עם אשתו לאחת הדמויות המושמצות והשנואות ביותר בתולדות סין. הסיבה לשנאה העמוקה טמונה בתפקידו בהפללה ובהוצאתו להורג של הגנרל יואה פיי, גיבור לאומי ומפקד מבריק שהנחיל מפלות קשות לפולשים משושלת ג'ין. יואה פיי הוצא להורג בבית הכלא באשמת אי ציות ובגידה ולאחר מותו הפך לסמל עליון של נאמנות, הקרבה וצדק. כמעין גינוי זיכרון היסטורי, הוצבו פסליהם של צ'ין חווי ואשתו כשהם כורעים על ברכיהם, ראשם מורכן וידיהם קשורות מאחור, מול קברו של יואה פיי. הפסלים הראשונים הותקנו בסוף המאה ה-15 בגרסתם המקורית מנחושת, ומאז הוחלפו לא פחות מ-11 פעמים בשל ונדליזם מתמשך. הגרסה הנוכחית עשויה ברזל - בטכנולוגיה שפותחה עוד בשושלת סונג - והוצבה בשנת 1979 ואף הוקפה בגדר הגנה בניסיון להפחית את הנזקים.

היואוטיאו (youtiao) שתי רצועות בצק מחוברות - 'השד המטוגן בשמן'

הפגיעה בפסלים אינה סמלית בלבד, ולאורך מאות שנים הם ספגו אלפי סטירות, אגרופים, בעיטות, יריקות ואף מעשי השפלה אחרים.

שנאת הציבור לזוג הבוגדים חדרה גם לתרבות הפופולרית. אחד החטיפים המטוגנים הפופולריים ביותר בסין היואוטיאו (youtiao) שתי רצועות בצק מחוברות המטוגנות יחד נוצר בהשראתם ושמו פירושו 'השד המטוגן בשמן'. עבור סינים רבים מדובר בדרך טעימה ונגישה לטגן את צ'ין חווי ואשתו מחדש מדי בוקר.