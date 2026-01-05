סערה בארה"ב: שתי מלחיות בשירות פעיל בצי ארצות הברית המוצבות בג'קסונוויל עומדות בפני אישומים פדרליים בגין מעורבות ברשת הונאה שנועדה להשיג מעמד חוקי לאזרחים סינים באמצעות נישואי מרמה, כך לפי דיווח בארה"ב.

על פי כתב האישום שהוגש בבית המשפט המחוזי בפלורידה, הנאשמות קיבלו או הובטחו להן עשרות אלפי דולרים בתמורה לנישואין פיקטיביים, ובאחד המקרים אף נעשה ניסיון להשיג עבור אזרח זר אישור כניסה למתקנים צבאיים רגישים.

החקירה העלתה כי רשת הקושרים, שכללה לפחות שישה בני אדם, התמקדה בגיוס אזרחים אמריקאים המשרתים בצבא. השיטה כללה יצירת מצג שווא של זוגיות עבור רשויות ההגירה. בכתב האישום צוין כי "הקושרים נהגו לצלם את הזוגות שהיו צד לנישואי המרמה הללו, כולל במהלך טקסי הנישואין, במאמץ ליצור ראיות שניתן יהיה להציג בפני רשויות ההגירה כדי להציע שהנישואין היו לגיטימיים, ושהזוגות היו במערכות יחסים אוהבות ומחויבות".

באחד המקרים המתוארים, מלחית גויסה בשנת 2024 דרך אפליקציית מסרים מוצפנת ונישאה לאזרח סיני בלאס וגאס. עבור המעשה הובטח לה סכום כולל של 35 אלף דולרים, מתוכם קיבלה 10,000 דולרים במזומן מיד לאחר הטקס. מקרה שני שנחשף נוגע למלחית אחרת שנסעה לניו יורק ומשם לקונטיקט כדי להינשא לאזרח סיני בתמורה להבטחה לתשלום של 45 אלף דולרים. במקרה זה, התבקשה המלחית להנפיק עבור בן זוגה הפיקטיבי תעודת זהות צבאית רשמית.

עורכת הדין שאנון שוט מג'קסונוויל, שאינה מייצגת בתיק, ציינה כי המניע למעשים היה ככל הנראה כלכלי. "אנחנו נמצאים בתקופה בהיסטוריה האמריקאית שבה כולם באמת נאבקים כלכלית. זה נראה כמו הזדמנות עסקית פשוטה מאוד, אני בטוחה, עבור הנאשמים האלה. הם לא הבינו באיזו אגרסיביות הממשלה תחקור את נישואי המרמה הפוטנציאליים הללו ובאיזו מהירות הם יועמדו לדין", אמרה שוט והוסיפה: "כאשר אנשים אלו היו מעורבים בתחילה בתוכנית הזו, אני לא חושבת שהם דמיינו שהם יהפכו לכותרת בשיחה גדולה הרבה יותר על הגירה".

שתי הנאשמות בחרו להודות בעובדות כתב האישום ללא הליך של חבר מושבעים, צעד שעשוי להוביל להקלה בעונשן.

לדברי שוט, "יש סיכוי שניתן יהיה להוריד את הנחיות גזר הדין שלך במידה מסוימת על ידי קבלת אחריות מוקדמת". התיק ממשיך להתנהל בבית המשפט הפדרלי במחוז המרכזי של פלורידה.

חשיפת האירוע עשתה הדים רבים בארה"ב, בפרט לאור העובדה שמדובר בחיילות בצבא ארה"ב שנישאו לגורמים מסין, מדינה שפועלת ללא הרף לרגל אחר ארה"ב באמצעים שונים.