( צילום: הבית הלבן )

חודש ושבוע לאחר שיצאו מהשבי, התכנסו אמש (חמישי) בבית הלבן בוושינגטון 26 שורדי שבי שהוחזקו בעזה במהלך יותר משנתיים. המפגש התקיים כהבעת תודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהוביל את העסקה שבמסגרתה שוחררו 20 החטופים החיים האחרונים ב־13 באוקטובר, במסגרת תוכניתו לרצועת עזה.

המשלחת כללה את רוב החטופים ששוחררו בעסקה האחרונה, למעט שלושה שלא הגיעו: אלון אהל, מקסים הרקין ורום ברסלבסקי. הם לוו בשורדי שבי נוספים מעסקאות קודמות, ובבני משפחותיהם. בפתח המפגש אמר טראמפ לשבים: "אתם כבר לא חטופים היום – אתם גיבורים, באמת גיבורים", וזכה למחיאות כפיים. בהמשך העניק לכל אחד מהם את "מטבע האתגר הנשיאותי" – אות כבוד המוענק על ידי נשיאי ארה"ב. טראמפ התייחס במיוחד למתן אנגרסט, שסבל מאלימות קשה במהלך השבי: "בגלל שהיית חייל, עברת גיהינום אמיתי. הגעת עד אובדן הכרה. אבל מתן לא נשבר – והוא עדות חיה לחוסן של העם היהודי. אתה מהווה השראה אמיתית לכולנו".

( צילום: מתוך חשבון X של דוברת הבית הלבן )

לפני תחילת המפגש מסרו כמה מהשבים הצהרה בזו הלשון: "המאבק עדיין לא נגמר. אנחנו כאן לסגור את המעגל שלנו, אבל יש עוד משפחות שחוות את אותו הכאב. זה לא נגמר עד שכולם חוזרים".

שורדי השבי גלי וזיו ברמן העניקו לטראמפ מזוזה שנלקחה מדלת חדרו של גלי בקיבוץ כפר עזה – בית שנשרף בטבח 7 באוקטובר 2023.

במכתב המצורף נכתב: "המזוזה שרדה. גלי שרד. וכעת אנו מעניקים לך סמל קטן אך עוצמתי של הגנה ואמונה, כמחווה על פועלך בהשבת החטופים".

שורד השבי בר קופרשטיין העניק לטראמפ כיפה הנושאת את דיוקנו, וכתב: "לעמוד כאן היום הוא ניצחון של עם שלם, של אמונה ושל זהות יהודית".

איתן מור הביא לנשיא סביבון מיוחד לרגל חג החנוכה המתקרב.

לפני הכניסה לחדר הסגל הנשיאותי נפגשה המשלחת עם בכירים בממשל האמריקני: השליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף – שהיה ממובילי העסקה – שר המסחר האמריקני הווארד לוטניק, וג'ארד קושנר.

למרות העסקה ההיסטורית, חמאס הפר את חלקו – ושחרר 25 חללים מתוך 28, במקום באופן מיידי כפי שהתחייב. כיום נותרו בעזה שלושה חטופים חללים: רס"ל רן גויאלי, דרור אור וסונטיסק רינטאלק.

שורדי השבי הדגישו במפגש: "לא ננוח עד שהשלושה יחזרו".