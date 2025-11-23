3 ספינות קרב: התרגיל המשותף שמדאיג את איראן

צי ארצות הברית וחיל הים הישראלי ערכו לפני כעשרה ימים תרגיל מעבר דו-צדדי (PASSEX) במים הבינלאומיים של המזרח התיכון, המהווה הדגמה מובהקת לחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני באזור המתוח.

התרגיל הנוכחי מצטרף לסדרת פעילויות משותפות שהתגברו משמעותית מאז אוקטובר 2023, על רקע המלחמה בעזה והאיום המתמשך של המליציות האיראניות, בעיקר המתקפות החות'יות בים סוף.

הכלים והתיאום הטקטי

בתרגיל השתתפו שלוש ספינות קרב מרכזיות:

הצד האמריקאי: המשחתת USS Mitscher (DDG 57) מסוג Arleigh Burke, הידועה במערכות הנשק המתקדמות וביכולת ההגנה האווירית הרחבה שלה.הצד הישראלי: הקורבטה החדישה INS מגן (מסדרת סער 6) הנושאת את מערכת "ברק 8" להגנה אווירית, לצד הקורבטה הוותיקה והמוכחת INS חנית (מסדרת סער 5), שזכתה לפרסום במלחמת לבנון השנייה.

התמונות שפרסם הצי החמישי הראו את שלוש הספינות שומרות על מבנה הדוק במרחק של מאות מטרים זו מזו, פעולה הדורשת תיאום טקטי גבוה במיוחד בין הצוותים.

המטרה: הרתעה ויציבות ימית

מטרת התרגיל היא לחזק את יכולת שיתוף הפעולה הימי ולשפר את המוכנות לפעולות משותפות באזור האחריות של פיקוד CENTCOM – הכולל את ים סוף, המפרץ הפרסי והים התיכון המזרחי. תרגילי PASSEX אלה הם כלי יעיל לבניית אמון והטמעת נהלים משותפים, שהפכו קריטיים במציאות הביטחונית הנוכחית.

ההקשר הרחב: מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", כוחות אמריקאיים ושותפים יירטו יותר מ-250 טילים וכלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר ישראל ולעבר כלי שיט אזרחיים וצבאיים באזור. הנוכחות האמריקאית, הכוללת נושאות מטוסים ומשחתות בים האדום, מהווה גורם הרתעה משמעותי מול איראן וזרועותיה.

התרגיל הנוכחי משקף את המחויבות האמריקאית המתמשכת לביטחון ישראל ואת ההבנה המשותפת כי היציבות הימית באזור היא תנאי הכרחי להגנה על נתיבי סחר בינלאומיים ועל האינטרסים של שתי המדינות. בזמן שהמתיחות עם חיזבאללה לא שוככת, תרגילים אלה מהווים מסר ברור לכל גורם עוין באזור.