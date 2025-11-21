טראמפ כתב "עונש מוות" - והבית הלבן נאלץ להבהיר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצית אמש סערה פוליטית בעקבות שני פוסטים חריגים במיוחד שפרסם ברשת החברתית שלו. טראמפ הגיב לסרטון שבו שישה מחוקקים דמוקרטים קראו לחיילי צבא ארצות הברית שלא לציית לפקודות בלתי חוקיות, והאשים אותם בבגידה.

בפוסט הראשון כתב כי מדובר ב“התנהגות מסיתה מצד בוגדים” ושאל האם יש לכלוא אותם. בפוסט נוסף כתב במפורש את הביטוי עונש מוות והגדיר את התנהגותם כמרדנית.

מוקדם יותר שיתף הנשיא מחדש פוסט של משתמש אחר שבו נכתב כי יש לתלות את אותם מחוקקים. רצף האמירות עורר בהלה במערכת הפוליטית בוושינגטון וגרר קריאות לגינוי פומבי מצד מחוקקים דמוקרטים.

הדמוקרטים שאליהם כיוון טראמפ הם מחברי קונגרס המשמשים בתפקידי ביטחון לשעבר ובהם אליסה סלוטקין יוצאת ה-CIA, הסנאטור מארק קלי יוצא חיל הים והאסטרונאוט לשעבר, וכן חברי בית הנבחרים גייסון קרואו מגי גודלנדר כריס דלוזיו וכריסי הולהן.

בסרטון פנו האנשים הללו לחיילי צבא ארצות הברית והדגישו כי החוק מאפשר לסרב להוראה בלתי חוקית וכי עליהם להישאר מחויבים לעקרונות החוקה.

בעקבות הסערה נאלצה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט לפרסם הבהרה חריגה ובה הדגישה כי הנשיא אינו מעוניין בהוצאה להורג של חברי קונגרס. היא ציינה כי חשוב להבין את ההקשר שהוביל את הנשיא להגיב בזעם וכי אין לפרש את דבריו כאיום ממשי.

התגובות בקונגרס היו חריפות. הסנאטור הדמוקרטי כריס קונס אמר כי קריאה להוצאה להורג של מחוקקים היא התנהגות מקפיאת דם האופיינית למשטרים אוטוריטריים ולא לנשיא ארצות הברית. הוא קרא לרפובליקנים להתנער מדברי הנשיא ולהבהיר כי אינם מקבלים דבר כזה בשום צורה.