עימות חריף במיוחד פרץ אתמול (שלישי) בבית הלבן בין הנשיא דונלד טראמפ לעיתונאית ששאלה מדוע הוא ממתין לקונגרס לפני פרסום תיקי ג'פרי אפשטיין.

העיתונאית פתחה בשאלה ישירה על העיכוב, וכאשר ביקשה להבין מדוע לא לפרסם את החומרים כבר כעת, טראמפ איבד סבלנות ותקף אותה באופן אישי.

הוא אמר לה כי הבעיה אינה עצם השאלה אלא האופן שבו הוצגה. במילותיו, ״אני חושב שאת כתבת איומה״, והוסיף כי "את פותחת בשאלה נוראית ובלתי מכבדת לאדם שמכובד מאוד. אפשר לשאול את אותה שאלה בדיוק בצורה נעימה".

לדברי טראמפ, התנהלותה נובעת ממה שתיאר כ"הסתה" מצד המערכת שבה היא עובדת. הוא טען בפניה כי ״מישהו ב-ABC דוחף אותך״ וכי היא "נמצאת באטרף". את חילופי הדברים סיכם באמירה: ״את אדם נורא וכתבת נוראית״.

בהמשך עבר הנשיא להתייחס לטענות הנוגעות לקשריו של אפשטיין. טראמפ חזר ואמר כי אין לו קשר למיליארדר שהתאבד בכלא, וטען: ״אין לי שום קשר לג'פרי אפשטיין. זרקתי אותו מהמועדון שלי לפני שנים כי חשבתי שהוא אדם רע, ובסוף צדקתי״. הוא הוסיף רשימה של שמות שלטענתו דווקא כן היו קרובים לאפשטיין, ובהם ״ביל קלינטון״ ו״לארי סאמרס, שהיה עם אפשטיין כל סוף שבוע״. לדבריו, ״הם חיו יחד והלכו לאי שלו פעמים רבות. אני מעולם לא עשיתי את זה״. טראמפ הזכיר גם את אנדרו וייסמן ואמר כי ״כל האנשים האלה היו חברים שלו, ואת אפילו לא מדברת עליהם״.

טראמפ טען כי ההתמקדות בתיקי אפשטיין היא ״הונאה דמוקרטית שמטרתה שלא אוכל לדבר על 21 הטריליון״ שלטענתו חשף באותו יום. לקראת סיום דבריו אמר כי קיבל דווח על תרומות שנתן אפשטיין, וציין: ״הוא לא נתן לי כלום. אפס. שום כסף אליי״.