מחלקת יולדות במצלמה: הפשע שזעזע את המשטרה

חדר לידה ( צילום: פרטי )

משטרת מדינת המחוז גוג'ראט הנחשבת המדינה המערבית בהודו, חשפה רשת פשעי סייבר ענפה שעומדת מאחורי הפרה מזעזעת של פרטיות: סרטוני מצלמות אבטחה ממחלקת יולדות בבית חולים מקומי נגנבו, הופצו ונמכרו דרך פלטפורמות רשת. הפרשה מעוררת שאלות קשות בנוגע לאבטחת מידע ולפגיעה בזכויות של המצולמות.

ראש הממשלה על מלחמת הסייבר ( צילום: לע"מ )

אזהרת המומחים: ליקויים באבטחת המידע

מומחים בתחום מזהירים כי בעוד שמצלמות אבטחה משפרות את הבטיחות, מערכות שהותקנו או מנוהלות בצורה לקויה עלולות לסכן קשות את הפרטיות. בהודו, מערכות רבות מטופלות על ידי צוותים ללא הכשרה מספקת באבטחת מידע, ודגמים מקומיים מסוימים ניתנים לפריצה בקלות. לפני שנתיים נחשף מקרה בו יוטיובר גילה שמצלמת האבטחה הביתית שלו נפרצה לאחר שסרטונים פרטיים נפוצו ברשת.