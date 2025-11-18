מחלקת יולדות במצלמה: הפשע שזעזע את המשטרה

משטרת מדינת המחוז גוג'ראט הנחשבת המדינה המערבית בהודו, חשפה רשת פשעי סייבר ענפה שעומדת מאחורי הפרה מזעזעת של פרטיות: סרטוני מצלמות אבטחה ממחלקת יולדות בבית חולים מקומי נגנבו, הופצו ונמכרו דרך פלטפורמות רשת. הפרשה מעוררת שאלות קשות בנוגע לאבטחת מידע ולפגיעה בזכויות של המצולמות.
פשע מתמשך: שידורים חיים נמכרו במנוי
על פי דיווח המשטרה, הסרטונים נמכרו ברשתות תמורת סכומים נמוכים יחסית, הנעים בין 800 ל-2,000 רופי (כ-30 עד 70 שקלים). חמור מכך, ערוצים מסוימים הציעו גישה לשידורים חיים ממצלמות האבטחה במסגרת מנוי חודשי.
הפרשה החלה להתגלגל מוקדם יותר השנה, כאשר המשטרה נחשפה לסרטונים מבית החולים שהופצו ברשתות שונות, ובהם תועדו נשים בהיריון שעוברות בדיקות רפואיות רגישות.
מנהל בית החולים טען להגנתו כי המצלמות הותקנו לשם ביטחון הרופאים והצוות. למרות החשיפה, אף אחת מהנשים שנראו בסרטונים לא הגישה תלונה רשמית במשטרה.
רשת פשע ענפה: 50 אלף מצלמות נפרצו
החקירה הרשמית חשפה רשת פשיעת סייבר רחבה בהרבה. גורמי חקירה בכירים דיווחו כי האקרים גנבו צילומים רגישים מלפחות 50 אלף מצלמות אבטחה ברחבי המדינה ונמכרו ברשת.
"הם פרצו למערכות מצלמות האבטחה של בתי חולים, בתי ספר, מכללות, לחברות ואפילו לחדרי שינה של אנשים פרטיים במדינות רבות", סיפרה ראש מחלקת פשעי סייבר המעורבת בחקירה.
המשטרה פתחה בחקירה תחת סעיפים חמורים, ובהם הפרת פרטיות של מטופלת ואף טרור סייבר – עבירה שאינה מאפשרת שחרור חשודים בערבות.
בחצי השנה האחרונה נעצרו שמונה חשודים המוחזקים במעצר עד תום ההליכים, זאת על אף שעורך דינם מכחיש את ההאשמות.
אזהרת המומחים: ליקויים באבטחת המידע
מומחים בתחום מזהירים כי בעוד שמצלמות אבטחה משפרות את הבטיחות, מערכות שהותקנו או מנוהלות בצורה לקויה עלולות לסכן קשות את הפרטיות. בהודו, מערכות רבות מטופלות על ידי צוותים ללא הכשרה מספקת באבטחת מידע, ודגמים מקומיים מסוימים ניתנים לפריצה בקלות. לפני שנתיים נחשף מקרה בו יוטיובר גילה שמצלמת האבטחה הביתית שלו נפרצה לאחר שסרטונים פרטיים נפוצו ברשת.
