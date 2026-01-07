כיכר השבת
במעמקי האדמה: המסתור המפתיע שנחשף במהלך מצוד בעיר חדרה

כוחות גדולים של משטרת ישראל ולוחמי יס"מ פשטו על מתחמי בנייה בעיר • בשיאו של החיפוש, אותרו החשודים כשהם מסתתרים במקום שלא העלו על דעתם • "מאבק נחוש נגד סיכונים ביטחוניים ופליליים" (בארץ)

השבח"ים יוצאים מהביוב (צילום: דוברות המשטרה)

דרמה תת-קרקעית בחדרה: במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי תחנת חדרה ולוחמי יס"מ מנשה, נחשף ניסיון הסתתרות יוצא דופן של שוהים בלתי חוקיים בלב העיר. הכוחות, שפעלו במתחמי בנייה הסמוכים לתחנת הרכבת, נדהמו לגלות שני חשודים כשהם מסתתרים בתוך תשתית ביוב תת-קרקעית, בניסיון לחמוק מעיני החוק.

החשודים, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם תושבי אזור חברון, נעצרו במקום לאחר מצוד קצר במתחם.

ב מדגישים כי הפשיטה היא חלק מאסטרטגיה רחבה למניעת חדירת גורמים עוינים ולצמצום עבירות רכוש וביטחון, במיוחד בנקודות חיכוך רגישות כמו אתרי בנייה וצירי תחבורה מרכזיים.

בתום המבצע הועברו השניים לחקירה בתחנת המשטרה, שם הוחלט על כליאתם.

בהתאם להתפתחויות בחקירה, בכוונת המשטרה להביאם בפני שופט בבית משפט השלום בחדרה בבקשה להאריך את מעצרם. "נמשיך לפעול בכל מקום, מעל ומתחת לפני השטח, כדי להבטיח את ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

