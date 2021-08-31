אירוע רפואי חריג בבית החולים הדסה הר הצופים: ארבע יולדות נדבקו בתוך שבועות ספורים בחיידק אלים מסוג סטרפטוקוקוס A. אחת מהן נזקקה להנשמה והרדמה, אך כולן שוחררו בסופו של דבר במצב טוב. כעת בודקים במשרד הבריאות כיצד התפשט החיידק (בריאות)
במעייני הישועה הציבו את בטיחות המטופלים ואנשי הצוות בראש סדרי העדיפויות • "יולדת, וכל מטופל אחר, לא תשהה יחד עם חולת קורונה ואנו עושים את כל הצעדים המניעתיים ברמה הגבוהה ביותר לכך" אומר המנכ"ל שלמה רוטשילד (בריאות)
במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' שנחשב למנוסה בתחומו עבור "יולדת ולדנית" התקיים יום עיון מיוחד בהשתתפות מומחים מהשורה הראשונה מבין כלל קופות החולים| בנוסף לסקירות ולהרצאות בנושא נרקמו קשרים חדשים לטובת היולדות - כשב'מעייני הישועה' מבטיחים לסייע לגופים האחרים בכל בעיה מקצועית בתחום (חדשות בריאות, מקודם)
ראש עיריית מודיעין עילית, יעקב גוטרמן, קיים בשבוע שעבר סיור מקיף במרכז הרפואי 'שמיר' ועמד מקרוב על המהפכה המקצועית והשירותית האדירה, שהפכה את 'שמיר' לבית החולים המועדף על תושבי עירו (חדשות בריאות, שיווקי)