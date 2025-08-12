חשש להתפרצות חיידק אלים בהדסה הר הצופים: 4 יולדות נדבקו 

במהלך החודש האחרון, נרשמו ארבעה מקרי הידבקות בחיידק אלים מסוג סטרפטוקוקוס A בקרב נשים שילדו בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים – כך נודע ל-ynet.

החיידק, הידוע כגורם למגוון מחלות – מחום גבוה ועד לזיהומים קשים ומסכני חיים – אובחן אצל היולדות סמוך לאחר הלידה.

אחת מהנשים פיתחה סיבוך חמור ואושפזה במחלקת טיפול נמרץ כשהיא מורדמת ומונשמת. מצבה התייצב לאחר טיפול רפואי אינטנסיבי. שלוש היולדות האחרות טופלו גם הן בתרופות מתאימות, ללא צורך בניתוחים, ושוחררו לביתם יחד עם תינוקותיהן – כולם במצב טוב.

מבית החולים נמסר כי עם גילוי המקרים, בוצעה בדיקה מקיפה לכל אנשי הצוות במערך חדרי הלידה, כולל נטילת דגימות, אך לא נמצאו נשאים של החיידק. “כל הארבע טופלו בהצלחה ושוחררו כשהן חשות בטוב”, נמסר.

הודעה הועברה למשרד הבריאות, שהחל בבדיקת נסיבות האירוע, במטרה לברר האם מדובר בהתפרצות מקומית חד-פעמית או בבעיה מערכתית הדורשת צעדי מנע נוספים. מומחים מדגישים כי למרות שמדובר בחיידק נפוץ יחסית, במקרים מסוימים הוא עלול להתפתח לזיהום מסוכן במיוחד – בעיקר בקרב נשים לאחר לידה, תינוקות ואנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת.