כיכר השבת
חזר הביתה

בהיקף 38 מיליון דולר: טראמפ העניק חנינה לאיש העסקים החרדי יוסף שוורץ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק חנינה לאיש העסקים החרדי יוסף שוורץ שהורשע בהונאת מסים בהיקף של 38 מיליון דולר | הוא היה צפוי לשבת כשלוש שנים בכלא ולשלם פיצויים של מיליוני דולרים, לאחר החנינה הוא שב לביתו (בעולם)

טראמפ חותם, אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

נשיא העניק חנינה מלאה ובלתי מותנית ליוסף שוורץ, איש עסקים יהודי חרדי מניו יורק, שהורשע בתוכנית הונאה פיסקלית בהיקף של כ-38 מיליון דולר הקשורה לרשת בתי אבות בשם Skyline Healthcare.

שוורץ, תושב מחוז רוקלנד (Rockland County) בעיר סאפרן (Suffern), הודה באשמה ב-2025 והורשע בהעלמת מסים מכוונת.

הוא נידון באפריל 2025 ל-36 חודשי מאסר, 3 שנות שחרור על תנאי, קנס של 100,000 דולר ופיצויים של 5 מיליון דולר.

החנינה יצאה לדרך ב-15 בנובמבר 2025, והוא שוחרר מהכלא ושב לביתו.

שוורץ היה בעליה של רשת Skyline, שקרסה בעקבות ההונאה, וגרמה נזקים כבדים לבתי אבות ולמטופלים. החנינה הזו היא חלק מסדרת חנינות שנתן טראמפ, כולל לאדם נוסף שהיה מעורב באירועי 6 בינואר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר