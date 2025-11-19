נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק חנינה מלאה ובלתי מותנית ליוסף שוורץ, איש עסקים יהודי חרדי מניו יורק, שהורשע בתוכנית הונאה פיסקלית בהיקף של כ-38 מיליון דולר הקשורה לרשת בתי אבות בשם Skyline Healthcare.

שוורץ, תושב מחוז רוקלנד (Rockland County) בעיר סאפרן (Suffern), הודה באשמה ב-2025 והורשע בהעלמת מסים מכוונת.

הוא נידון באפריל 2025 ל-36 חודשי מאסר, 3 שנות שחרור על תנאי, קנס של 100,000 דולר ופיצויים של 5 מיליון דולר.

החנינה יצאה לדרך ב-15 בנובמבר 2025, והוא שוחרר מהכלא ושב לביתו.

שוורץ היה בעליה של רשת Skyline, שקרסה בעקבות ההונאה, וגרמה נזקים כבדים לבתי אבות ולמטופלים. החנינה הזו היא חלק מסדרת חנינות שנתן טראמפ, כולל לאדם נוסף שהיה מעורב באירועי 6 בינואר.