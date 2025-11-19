הסנאט אישר הלילה פה אחד את פרסום תיקי אפשטיין, הפושע האמריקני שהתאבד בתאו לאחר שהורשע במעשים חמורים והיה בקשר עם בכירים בארה"ב - כולל עם טראמפ בעצמו.

לאחר האישור בבית הנבחרים ובסנאט, יגיע החוק על שולחנו של הנשיא שאמר ביום שני שיחתום עליו ברגע שיגיע.

המשמעות היא שברגע שהנשיא יחתום על החוק החדש ויאשר אותו, תחויב המדינה לפרסם את תוכן התיק וממילא גם את שמותיהם של המעורבים בו. הדמוקרטים טוענים ששמו של טראמפ צפוי לעלות בתיק.

אלא שהשאלה המתבקשת היא שטראמפ לא היה צריך כלל להעביר חוק בקונגרס לפרסום התיק ויכול היה לעשות זאת גם באמצעות צו נשיאותי רגיל.

הדבר מעלה תהיות על כוונתו האמיתית של טראמפ בנושא ואם הוא אכן מתכוון לאשר את החוק כשיונח על שולחנו.

אתמול כבר נשמעו טענות בנושא מפי יו"ר בית הנבחרים הרפובליקני מייק ג'ונסון, שקבל על כך שהחוק עבר ללא תיקונים, אולי דרך בשביל הנשיא 'לרדת מהעץ' ולעכב את פרסום התיק.