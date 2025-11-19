כיכר השבת
מתח בוושינגטון

תעלומה סביב תיקי אפשטיין | הסנאט אישר פה אחד את פרסום התיק - זה מה שיקרה עכשיו

הסנאט אישר פה אחד את פרסום תיקי אפשטיין, למרות שלא היה צריך את הקונגרס לשם כך | הנשיא אמר שיחתום על החוק, כאשר ללא חתימתו לא יהיה תוקף להחלטת שני הבתים בקונגרס | הדמוקרטים טוענים ששמו של טראמפ מופיע בתיק (חדשות)

טראמפ ואפשטיין (צילום: שאטרסטוק)

הסנאט אישר הלילה פה אחד את פרסום תיקי אפשטיין, הפושע האמריקני שהתאבד בתאו לאחר שהורשע במעשים חמורים והיה בקשר עם בכירים בארה"ב - כולל עם בעצמו.

לאחר האישור בבית הנבחרים ובסנאט, יגיע החוק על שולחנו של הנשיא שאמר ביום שני שיחתום עליו ברגע שיגיע.

המשמעות היא שברגע שהנשיא יחתום על החוק החדש ויאשר אותו, תחויב המדינה לפרסם את תוכן התיק וממילא גם את שמותיהם של המעורבים בו. הדמוקרטים טוענים ששמו של טראמפ צפוי לעלות בתיק.

אלא שהשאלה המתבקשת היא שטראמפ לא היה צריך כלל להעביר חוק בקונגרס לפרסום התיק ויכול היה לעשות זאת גם באמצעות צו נשיאותי רגיל.

הדבר מעלה תהיות על כוונתו האמיתית של טראמפ בנושא ואם הוא אכן מתכוון לאשר את החוק כשיונח על שולחנו.

אתמול כבר נשמעו טענות בנושא מפי יו"ר בית הנבחרים הרפובליקני מייק ג'ונסון, שקבל על כך שהחוק עבר ללא תיקונים, אולי דרך בשביל הנשיא 'לרדת מהעץ' ולעכב את פרסום התיק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר