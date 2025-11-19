אילון מאסק שב אמש (שלישי) אל הבית הלבן לראשונה מאז ניתוק הקשר הפומבי שלו עם דונלד טראמפ, במהלך ערב רשמי שנערך לכבוד ביקורו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן.

עצם הופעתו של מאסק באירוע, שנערך באולם מואר בנרות ובאווירה חגיגית, נתפס בוושינגטון כסימן מובהק לכך שהיחסים בין שני האנשים חוזרים להתחמם אחרי חודשים של מתיחות. רק בקיץ הוא קרא להדיח את טראמפ ואף רמז שנשיא ארצות הברית קשור לפרשת ג'פרי אפשטיין, צעד שהוביל לריב פומבי ולריחוק הדדי. כעת, נראה שהקרח מתחיל להפשיר.

לפי גורמים שנכחו במקום, מאסק לא הושיב את עצמו קרוב במיוחד לנשיא, אך עצם העובדה שבחר להגיע לאחר שנמנע מהבירה במשך חודשים רבים עוררה תשומת לב רבה. שניהם כבר קיימו שיחה קצרה בטלפון מאז פרץ הסכסוך, ואף החליפו כמה מילים בפגישה מקרית אחרת בספטמבר, אך האירוע של אמש סימן את מפגשם הציבורי הראשון מאז אותו עימות.

סביב השולחנות בבית הלבן נראו גם דונלד טראמפ ג'וניור ומנכ"לים אמריקאים בכירים, ובראשם טים קוק מאפל, ג'נסן הואנג מנבידיה, דיוויד אליסון מפרמאונט, אלברט בורלא מפייזר וג'יין פרייזר מסיטיגרופ.

הקרבה המחודשת בין טראמפ למאסק מגיעה למרות המתיחות החריפה שנוצרה ביניהם ביוני סביב מדיניות ההוצאות של הממשל.

מאסק, שתמך משמעותית בקמפיין הבחירה מחדש של טראמפ ועמד בראש יוזמה לקיצוץ בירוקרטיה בתחילת הקדנציה השנייה, נסוג אז מעשייה פוליטית גלויה ואף רמז על אפשרות להקים מפלגה משל עצמו. בשבועות האחרונים הוא ביטל את הרעיון, התנצל על חלק מדבריו והמשיך לתרום לגופים רפובליקניים מרכזיים. ברקע לכך עומדת עזיבתו הקרובה של סרג'יו גור, מי שנחשב לאחד ממבקריו החריפים של מאסק בתוך הממשל ושאמור בקרוב להתמנות לשגריר ארצות הברית בהודו.

התקרבות נוספת בין מאסק לבית הלבן באה לידי ביטוי בהחלטתו של טראמפ לחדש את המינוי של ג'ארד אייזקמן, מקורב ותיק של מאסק, לראשות נאסא.

אייזקמן, שטס במשימות של ספייסאקס ומקדם את טכנולוגיות החברה, אמר בעבר כי סבר שקשריו למאסק גרמו לביטול מינויו הראשוני.

בסיום הערב, כך לפי כתב של ה'פיינשל טיימס', גברה התחושה כי שני הצדדים מסדרים מחדש את יחסיהם, לאחר תקופה שבה נדמה היה שהם מתרחקים ללא דרך חזרה.