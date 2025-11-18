האם טראמפ הזמין את שחקן הכדורגל רונאלדו לפגישה עם בן סלמאן?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לארח סדרה של פגישות בעלות פרופיל גבוה בבית הלבן, הכוללות את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ואת כוכב הכדורגל העולמי כריסטיאנו רונאלדו.

הביקור הרשמי של יורש העצר הסעודי מתוכנן ליום שלישי, 18 בנובמבר. זהו הביקור הראשון של הנסיך בבית הלבן מזה יותר משבע שנים. הפגישה הוגדרה כ"ביקור עבודה רשמי" ותכלול טקס קבלת פנים צבאי מלא, פגישה בחדר הסגלגל וארוחת ערב רשמית בערב. טראמפ ציין כי הוא "מכבד את סעודיה, את יורש העצר".

על סדר היום המדיני-ביטחוני עומדים הסכמים רחבי היקף, כולל שיתוף פעולה ביטחוני ואפשרות לרכישות נשק אמריקאי גדולות. טראמפ אמר כי הוא מתכנן למכור לסעודיה מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 לייטנינג II. כמו כן, טראמפ מעוניין לקדם נורמליזציה בין סעודיה לישראל, נושא אותו הגדיר כ"אבן יסוד" ביוזמת הסכמי אברהם שלו. הנסיך בן סלמאן מגיע לארה"ב גם על רקע הצורך להשיג השקעות זרות ישירות לצורך קידום חזון 2030 של סעודיה.

במקביל לביקורו של יורש העצר הסעודי, ישנם לא מעט דיווים על כך, שכוכב הכדורגל הפורטוגלי כריסטיאנו רונאלדו אמור לבקר בבית הלבן. רונאלדו, שמשחק כיום בקבוצה הסעודית אל-נאסר, הצהיר בעבר בפני פירס מורגן כי טראמפ הוא אחד האנשים הבודדים שהוא מעוניין לפגוש באופן אישי. בעבר, רונאלדו אף שלח לנשיא חולצה חתומה בכתב יד עם המסר "מתפלל לשלום".

ביקורו של רונאלדו מגיע שבועות ספורים לאחר שפורטוגל הבטיחה את השתתפותה בגביע העולם בכדורגל לשנת 2026, שיתארח בין היתר בארצות הברית.

ארצות הברית מעוניינת למנף את תדמיתו של רונאלדו ככוכב גלובלי לקידום תשתיות הכדורגל במדינה.