סיפור לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, לא מפסיק לרדת מהכותרות ברחבי העולם. אך כפי שקורה לעיתים קרובות ברגעים היסטוריים מכוננים, העיניים נישאות דווקא לפרטים הקטנים. ובמקרה הזה, לבגדים שלבש הדיקטטור המודח ברגע השפל הגדול ביותר שלו.

התמונה ששרפה את הרשת, והופצה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת "Social Truth", הציגה את מאדורו אזוק, עיניו מכוסות, כשהוא מרכיב אוזניות חוסמות רעש על סיפון ספינת הצי האמריקני USS Iwo Jima. אך מה שמשך את תשומת הלב המרבית לא היה הציוד הצבאי או האזיקים, אלא העובדה שמאדורו היה לבוש בסט Nike Tech Fleece אפור.

לפתע, האיש שבילה שנים בנאומים חוצבים נגד האימפריאליזם האמריקני, תועד כשהוא לבוש במדים המזוהים ביותר עם תרבות הפנאי והספורט של ארה"ב. המראה היה כמעט סוריאליסטי: במקום מדים צבאיים או חליפת נשיאות, מאדורו נראה כמו אדם בדרכו לשתות שייק אחרי אימון בחדר כושר.

החליפה כוללת קפוצ'ון בשווי כ-145 דולר ומכנס תואם בשווי כ-125 דולר – סך של כ-260 דולר עבור "מדי הכניעה" החדשים שלו.

התגובה ברשת לא איחרה לבוא. תוך שעות ספורות מהפרסום, חלה קפיצה אדירה בחיפושי "Nike Tech" בגוגל, והדגם הספציפי שאותו לבש מאדורו אזל מהמלאי בחנויות רבות.

האירוניה לא נעלמה מעיני הפרשנים. המותג נייקי, שבמשך עשורים מכר לעולם את הסלוגן "Just Do It" כסמל למרדנות והישגיות, מצא את עצמו על גבו של אדם שסוף סוף נגמרו לו המקומות להתחבא בהם. כפי שכתב אחד הגולשים: "להיסטוריה יש חוש הומור, ולפעמים היא לובשת מכנסי טרנינג".

בעוד מאדורו עושה את דרכו לניו יורק כדי לעמוד לדין על עבירות של טרור-נרקוטי, העולם נותר עם דימוי של אדם מובס בבגדי ספורט אמריקניים.