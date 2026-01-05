כיכר השבת
המחירות בישא

ג׳אסט דו איט: המותג האמריקאי של 'נייקי' שלבש מדורו ברגע המעצר משגע את הרשת

מדיקטטור לאייקון אופנה ויראלי: כך הפכה חליפת הטרנינג של ניקולאס מאדורו לחיפוש החם ביותר בגוגל שגרם למלאים בחנויות להתחסל תוך שעות (חדשות בעולם)

התמונה של מדורו שפרסם טראמפ (צילום: מסך)

סיפור לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, לא מפסיק לרדת מהכותרות ברחבי העולם. אך כפי שקורה לעיתים קרובות ברגעים היסטוריים מכוננים, העיניים נישאות דווקא לפרטים הקטנים. ובמקרה הזה, לבגדים שלבש הדיקטטור המודח ברגע השפל הגדול ביותר שלו.

התמונה ששרפה את הרשת, והופצה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת "Social Truth", הציגה את מאדורו אזוק, עיניו מכוסות, כשהוא מרכיב אוזניות חוסמות רעש על סיפון ספינת הצי האמריקני USS Iwo Jima. אך מה שמשך את תשומת הלב המרבית לא היה הציוד הצבאי או האזיקים, אלא העובדה שמאדורו היה לבוש בסט Nike Tech Fleece אפור.

לפתע, האיש שבילה שנים בנאומים חוצבים נגד האימפריאליזם האמריקני, תועד כשהוא לבוש במדים המזוהים ביותר עם תרבות הפנאי והספורט של ארה"ב. המראה היה כמעט סוריאליסטי: במקום מדים צבאיים או חליפת נשיאות, מאדורו נראה כמו אדם בדרכו לשתות שייק אחרי אימון בחדר כושר.

החליפה כוללת קפוצ'ון בשווי כ-145 דולר ומכנס תואם בשווי כ-125 דולר – סך של כ-260 דולר עבור "מדי הכניעה" החדשים שלו.

התגובה ברשת לא איחרה לבוא. תוך שעות ספורות מהפרסום, חלה קפיצה אדירה בחיפושי "Nike Tech" בגוגל, והדגם הספציפי שאותו לבש מאדורו אזל מהמלאי בחנויות רבות.

האירוניה לא נעלמה מעיני הפרשנים. המותג נייקי, שבמשך עשורים מכר לעולם את הסלוגן "Just Do It" כסמל למרדנות והישגיות, מצא את עצמו על גבו של אדם שסוף סוף נגמרו לו המקומות להתחבא בהם. כפי שכתב אחד הגולשים: "להיסטוריה יש חוש הומור, ולפעמים היא לובשת מכנסי טרנינג".

בעוד מאדורו עושה את דרכו לניו יורק כדי לעמוד לדין על עבירות של טרור-נרקוטי, העולם נותר עם דימוי של אדם מובס בבגדי ספורט אמריקניים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר