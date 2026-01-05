שעות לפני שנשיא ונצואלה ניקולס מדורו נלכד על ידי הכוחות האמריקאים והובא לארצות הברית, אדם אלמוני הימר בפלטפורמת ההימורים פולימרקט על 30,000 דולרים שהוא יודח מתפקידו עד 31 בינואר.

אחרי שמדורו נלכד והנשיאות הועברה לסגניתו, האיש קיבל 400,000 דולר. ההערכה היא כי מדובר באיש ממשל או צבא שידע על המבצע, וניצל את המידע בצורה לא חוקית.

פולימרקט - במה מדובר?

פולימרקט היא פלטפורמת הימורים מבוססת שווקים תחזיתיים, המאפשרת למשתמשים להמר בכסף אמיתי על תוצאות של אירועים עתידיים במגוון תחומים, בהם פוליטיקה, כלכלה, ספורט, טכנולוגיה ואירועים גלובליים.

המשתמשים קונים ומוכרים חוזים המשקפים את ההסתברות לתרחיש מסוים, כאשר המחיר נקבע לפי היצע וביקוש. הפלטפורמה משתמשת במטבעות קריפטוגרפיים, מה שמאפשר שקיפות יחסית של העסקאות ומעקב פומבי אחר היקפי ההימורים והערכת הסיכויים בזמן אמת.

בשנים האחרונות זכתה פולימרקט לחשיפה רחבה, בעיקר סביב מערכות בחירות ואירועים פוליטיים דרמטיים, כאשר עיתונאים, אנליסטים ומשקיעים עושים שימוש בנתונים שלה כמדד לא צפוי אך לעיתים מדויק למגמות ציבוריות. עם זאת, פעילותה מעוררת גם ביקורת וקשיים רגולטוריים, במיוחד בארצות הברית ובמדינות נוספות שבהן הימורים בכסף אמיתי נתונים לפיקוח מחמיר.