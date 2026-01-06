כיכר השבת
כך זה הסתיים

רגעי אימה באירוע רודיאו: שור פרץ את הגדר ודהר לעבר הקהל

שור כבד פרץ לעבר הקהל לאחר שמצא נקודה חלשה בגדר, במהלך אירוע רודיאו בניו זילנד  | לאחר שברח לחניון סמוך, השור נלכד בהצלחה על ידי הצוות (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ביום שישי האחרון, במהלך אירוע רודיאו בקייטיה שבניו זילנד, שור כבד פרץ לעבר הקהל לאחר שמצא נקודה חלשה בגדר.

נשיא מועדון הרודיאו של הצפון הרחוק קווינטון קינג ציין שהשור, שמשקלו כ-770 קילו, לא התנהג באיום כלפי הקהל שנמלט בבהלה. "הוא פשוט רצה להתרחק. הוא לא רץ לעבר אנשים, אלא ניסה לברוח", תיאר קינג לתקשורת. "הוא רץ אחורה, מתחת לעץ, כדי להתרחק מהקהל".

לאחר שברח לחניון סמוך, השור נלכד והובל על ידי צוות הרודיאו לחצר קרובה. לפי ברנדון מיקלסן, דובר משרד החקלאות של ניו זילנד, השור נתפס בשלום ללא פגיעות לאנשים או לבעלי החיים בסביבה.

"אנחנו לא מודעים למקרה שבו השור נגע באף אחד מהציבור שנכח ברודיאו," ציין מיקלסן.

